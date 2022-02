Veliko deskarsko žlahtno fešto ujel po naključju

Odločilne deskarske boje na olimpijskih igrah v Pekingu ter veselje novih slovenskih junakov Tima Mastnaka in Glorie Kotnik je na malem zaslonu spremljal tudi nekdanji deskarski svetovni prvak Dejan Košir. Ocenil je, da je osvojiti katerokoli kolajno fantastično. »Sem strasten človek in vsako stvar, ki jo pogledam in ko navijam, spremljam z vsemi čustvi. Potem ni važno, ali so to skoki, tek, deskanje, smučanje ... Vedno si želim, da bi zmagal naš tekmovalec. Sem navijač športa. Ko gledaš, seveda imaš nekatere favorite, za katere navijaš, na teh velikih tekmah pa so zame to vedno Slovenci," je povedal 49-letni Kranjskogorčan.

Današnjo deskarsko odločitev je ujel skoraj po naključju: »Na teletekstu sem pogledal, če je kakšna udarna novica, nato pa videl, da zadeva poteka v živo in ujel nekatere naše vožnje. Nato sem moral delati, a obe finalni vožnji sem si potem spet z veseljem pogledal. V soboto smo imeli istočasno dve Slovenki na odru, danes dve kolajni v istem športu, kar je nekaj izjemnega. Kolajne v katerikoli disciplini ni lahko osvojiti, da se pa to na isti dan zgodi za oba spola, pa je še toliko večje presenečenje.«

Nekdanji deskarski svetovni prvak Deja Košir je bil navdušen nad današnjim olimpijskim dnem. FOTO: Ljubo Vukelič

V deskanju še vedno bolj zasebna pobuda

Primerjava dosežkov skakalk in deskarjev pa kaže, da so skoki vendarle široko podprt projekt, kjer so odgovorni spretno združili športno in šolsko infrastrukturo in uskladili delo. V deskanju pa je tudi po Koširjevem mnenju še vedno veliko odvisno od zasebne pobude in družine. »Deskanje je bilo pred leti nov šport in zdaj so se stvari sicer izboljšale, a ne do takšne mere, kot v nekaterih bolj uveljavljenih disciplinah. A tudi povezava z zasebnimi ekipami in družinskimi zgodbami ni napačna. Take zgodbe pozna tudi šport v tujini in s tem ni nič narobe. Tudi pri Marcelu Hirscherju je bil zadaj vedno oče,« pravi.

Svetovni prvak iz leta 2003 se je na kratko dotaknil tudi srebrne medalje Tima Mastnaka in žal izgubljene priložnosti v finalu. »Morda se je rahlo prezgodaj, ko je začutil, da je tekmec naredil napako, videl v cilju. Zbranost je že pošla, nasprotnik pa je bil vztrajen in bil za to nagrajen. A vseeno je ta kolajna fantastičen uspeh. Še bodo priložnosti in to bo izkoristil v prihodnosti,« je sklenil Dejan Košir.