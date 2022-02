Virus ujel še devet športnikov

Okužbe z novim koronavirusom še kar povzročajo težave udeležencem bližajočih se olimpijskih iger v Pekingu. Prireditelji so sporočili, da so v olimpijskem mehurčku potrdili še 32 okužb oziroma pozitivnih testov na virus. Med sredinimi primeri je tudi devet športnikov oziroma članov ekip. Skupaj so od 23. januarja potrdili 232 pozitivnih testov.

V sredo je bilo ob vstopu na Kitajsko pozitivnih 15 ljudi, 17 okužb pa so potrdili znotraj olimpijskega mehurčka.

Za igre velja strog koncept ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Vsi udeleženci, športniki, spremljevalci, novinarji in tudi delavci organizacijskega komiteja iger ter člani mednarodnih športnih zvez, ki sodelujejo pri projektu, se morajo na virus testirati vsak dan.

Okuženi morajo v izolacijo, ki jo lahko zapustijo, če v razmiku najmanj 24 ur opravijo dva negativna testa PCR, po desetih dneh izolacije zadostuje en negativni test.