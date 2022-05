Adžić bo Slovenke na domačem euru vodil tudi kot trener Krima

Dragan Adžić, selektor slovenskih rokometašic, bo postal trener najboljšega slovenskega kluba Krima Mercatorja. Zamenjal bo Natašo Derepasko, ki se je sicer izkazala po odhodu Uroša Bregarja in pripeljala ekipo med najboljših osem v Evropi.

Izkušeni Črnogorec bo v Stožicah imel boljši vpogled v formo reprezentantk, ki bodo novembra gostile evropsko prvenstvo, Krim pa je dobil strokovnjaka, ki bi ga lahko vrnil med najboljše v ligi prvakinj. Ljubljančanke so bile najboljše v letih 2001 in 2003, zatem pa zaradi finančnih težav capljale za konkurenco.

Odločitev verjetno pomeni, da bo na Krimu ostala tudi reprezentančna kapetanka Ana Gros, ki se je iz moskovskega CSKA vrnila zaradi vojne v Ukrajini. Grosova je ena najboljših igralk na svetu in predvsem po njeni zaslugi je Krim premagal Ferencvaros v osmini finala lige prvakinj.

Ana Gros je bila velika okrepitev Krima. FOTO: RK Krim

Njen krušni oče je predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac, ki tako kot častni predsednik RZS in ljubljanski župan Zoran Janković želi, da bi Slovenke navdušile na jesenskem evropskem prvenstvu. Slovenija bo EP gostila skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro.

Predsednik RZS Franjo Bobinac (levo) stavi na Dragana Adžića. FOTO: RK Krim

Slovenke bodo prvi del EP igrale v Celju, kjer bodo tekmice Danska, Švedska in Srbija. Slednjo zdaj vodi Bregar. V drugi del, ki bo tako kot zaključni turnir za kolajne v Stožicah, vodijo tri mesta.

Adžić je s Črno goro leta 2012 osvojil naslov evropskih prvakinj in drugo mesto na OI v Londonu. Z Budućnostjo je bil v letih 2012 in 2015 tudi evropski prvak. V Ljubljano kot okrepitvi Krima prihajata črnogorska kapetanka Jovanka Radičević in bivša tigrica Matea Pletikosić. Ali bo ostala tudi krožna napadalka Tatjana Brnović, ki je iz Rostov-Dona podobno kot Grosova prišla spomladi, še ni znano.