Adžić in Grosova bi na Krimu lahko sprožila sinergijske učinke

Potem ko so v rokometnem klubu Krim Mercator prebrodili težke čase in izplavali iz dolgov, se je krivulja v zadnjih dveh letih obrnila navzgor. V prejšnji sezoni je gol zmanjkal za četrtfinale lige prvakinj, v pravkar končani so se po devetih letih prebili med osmerico najboljših, a proti branilkam naslova Vipers Kristiansand krimovke niso bile konkurenčne in želja po nastopu na sklepnem turnirju je ostala neizpolnjena. Direktorica kluba Deja Ivanović verjame, da je Krim na pravi poti in da se bo vrnil v sam evropski vrh, na katerem je bil v letih 2001 in 2003. Kako ocenjuje možnosti nadaljnjega sodelovanja z Natašo Derepasko in Ano Gros, kaj pričakuje od domačega eura, kaj od nove oblasti ...