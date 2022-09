Adžić zmešal protistrup za norveške strupenjače

V prejšnji sezoni so rokometašice ekipe Vipers iz Kristiansanda zares upravičile svoj vzdevek. Norveške gadinje so bile kar štirikrat boljše od tekmic iz Krima Mercatorja, jim v četrtfinalu končale evropsko pot in kasneje na F4 v Budimpešti ubranile naslov evropskih prvakinj. Ljubljanske tigrice snujejo maščevanje, ko se bodo stare znanke danes ob 14. uri v drugem kolu EHF lige prvakinj pomerile v Stožicah.

Krim se je Norvežankam še najbolje upiral na prvi tekmi oktobra lani, ko je ob polčasu vodil s 16:10, na koncu pa izgubil s 26:27. Na jugu Norveške je potem sledil grozovit poraz z 20:37. Četudi se mu je v izločilnih bojih pridružila Ana Gros, v četrtfinalu ni imel možnosti. V Ljubljani je bilo 25:32, na Norveškem 33:24.

Dragan Adžić gradi ekipo za nove podvige. FOTO: Leon Vidic

To je bila tudi zadnja tekma za trenerko Natašo Derepasko, ki jo je zamenjal Dragan Adžić. V klubu si obetajo, da bo prav Črnogorec odkril protistrup za igro Skandinavk. Njegov štart je bil vzpodbuden, v prvem kolu je bil Krim dolgo v igri za zmago pri CSM Bukarešti, vendar zapravil pet golov prednosti in moral priznati premoč Romunk.

»Dobili smo dokaz, da smo konkurenčni tudi najboljšim,« je kljub porazu odleglo direktorici kluba Deji Ivanović, ki je namignila, da bodo krimovke nadaljnje tekme odigrale v dvorani Tivoli, kjer je vzdušje vendarle boljše kot v prevelikih Stožicah.

Adžić je vseeno vesel, da bo debitiral v hramu slovenskega rokometa. »Verjamem, da bo vzdušje dobro, potrebovali bomo pomoč s tribun. Slovenski navijači so dobri poznavalci rokometa, to pa bo tekma za sladokusce. Večkrat sem že bil v Stožicah, ampak ne kot trener domače ekipe, zato sem si jo danes ogledal s posebno motivacijo in spoštovanjem,« si uspešno domačo premiero obeta Adžić, ki ponovno ne bo mogel računati na srbsko levokrilno igralko Sanjo Radisavljević.

Darja Dmitrijeva je takoj potrdila svojo vrednost. FOTO: Leon Vidic

V Bukarešti, kjer je bilo 30:28 za gostiteljice, sta strelsko izstopali novinki Darja Dmitrijeva in Jovanka Radičević s po devetimi goli ter povratnica in kapetanka Barbara Lazović s štirimi. Proti Kristiansandu bodo potrebovale več pomoči soigralk, denimo Tjaše Stanko, na prvi lanski tekmi proti Vipers najboljše strelke Krima s šestimi goli.

»Lani nam je Vipers zares delal veliko preglavic in smo mu marsikaj dolžne. Ključ za težko pričakovano zmago bo obramba in vračanje v njo. Tekmice so tipične predstavnice skandinavskega rokometa z veliko teka, kaznujejo vsako napako. Pomembno bo, da ubranimo njihov prvi val in jim vsilimo naš ritem igre,« si skalp evropskih šampionk obeta Mariborčanka, ki je v prejšnji sezoni dosegla 75 zadetkov.

Srečanje Dmitrijeve in Vjahirove

Kristiansand je poleti doživel manj sprememb kot Krim, a dve zelo veliki. Ekipo sta zapustili veteranki in nosilki igre, Norvežanka Nora Mørk in Švedinja Isabele Gullden, toda trener Ole Gustav Gjekstad bi težko dobil bolj primerni zamenjavi. Srednjo zunanjo igralko Gulldnovo je zamenjala mlajša rojakinja Jamina Roberts, ki je bila na prvi tekmi prejšnje sezone glavna krivka, da je Krim doživel nepričakovan poraz pri Sävehofu.

Tjaša Stanko je ena glavnih adutinj Krima. FOTO: Tomi Lombar

Namesto levoroke ostrostrelke Mørkove pa sta prišli bivša krimovka Oceane Sercien Ugolin in ruska zvezdnica Ana Vjahireva. To pomeni, da se bo slednja srečala s kolegico iz reprezentance Dmitrijevo ...

»Sva najboljši prijateljici. Rekla mi je, da me pogreša in zares komaj čakam, da jo spet vidim. Seveda pa na igrišču ne bo prijateljstva. Če bomo v tekmo vstopili kot v Romuniji in se izognili padcu v drugem polčasu, lahko presenetimo. Se pa strinjam s trenerjem in Tjašo, da bo odločilna obramba,« pravi igralka CSKA na posoji v Sloveniji.