Adžićeva dekleta bo krasila prepoznavna igra

Dragan Adžić je eden najbolj uspešnih trenerjev v ženskem rokometu. FOTO: Blaž Samec

»Moj glavni cilj je povečati konkurenčnost slovenske reprezentance. Temelji so dobri, zdaj je treba narediti korak naprej. Najprej nas zanima uvrstitev na SP, potem bomo lahko začeli graditi ekipo za domače EP leta 2022, nakar bodo cilj kvalifikacije za OI 2024. Želim, da bi gojili prepoznaven slog igre in da bi bili dobri v kontinuiteti,« je v prvem nastopu pred slovensko sedmo silo povedal novi selektor rokometašicPredstavil je seznam igralk, ki jih bo zbral v ponedeljek v Ljubljani in začel priprave za tekmi z Islandijo v kvalifikacijah za decembrsko SP v Španiji. Poklical je vse najboljše, kot soin, dolgoročno računa tudi na povratnici s porodniškeinter, malo je možnosti za vrnitevAdžić je nasledil prijatelja, ki se je pred tednom odločil prevzeti srbsko reprezentanco. Slovenke se bodo 17. t. m. na Kodeljevem pomerile z Islandijo, povratna tekma bo štiri dni kasneje na severu Evrope. Z Bregarjem so nastopile na zadnjih dveh svetovnih in treh evropskih prvenstvih.