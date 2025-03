Aleks Vlah podpisal za poljskega velikana

Odkar je debitiral na svetovnem prvenstvu 2023 na Poljskem, je Aleks Vlah najboljši strelec slovenske rokometne reprezentance. Koprčan je najprej zablestel v ligi prvakov v dresu Celja Pivovarne Laško in se leta 2023 preselil na Dansko k Aalborgu ter lani z njim nastopil v finalu F4 v Kölnu. Letos bo spet zamenjal klubske barve, saj bo okrepil največji poljski klub Kielce, evropskega prvaka iz leta 2016.

Koprčan je podpisal štiriletno pogodbo, Poljaki pa bodo morali Aalborgu plačati odškodnino, saj je bil z njimi vezan do leta 2026. V Kielcah so pečat pustili mnogi Slovenci, tudi selektor Uroš Zorman, kapetan Blaž Janc in Dean Bombač. Zdaj je tam vratar Klemen Ferlin.

»Res sem vesel, da sem tukaj. Hvaležen sem za to priložnost v Kielcah. Spoštujem klub in trenerja Talanta Dujšebajeva, komaj čakam, da se poleti pridružim ekipi,« je v prvi izjavi na novinarski konferenci dejal Vlah. »V karieri gojim najvišje ambicije in tu vidim priložnost, da jih uresničim z naslovom v ligi prvakov in v poljskem prvenstvu. Ciljam na sam vrh,« je še novinarjem dejal 27-letni srednji zunanji igralec, ki je bil nekaj časa tudi član Zagreba.