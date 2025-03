Aleks Vlah dočakal sonce: Razprodane Bonifike ne bomo razočarali

Precejšen kamen od srca se je odvalil slovenskim rokometašem, ko so v sredo zmagali v Skopju in s praktično zagotovili prvo mesto v skupini 1 v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Še bolj pomembno je, da so dobili potrditev, da so veliko boljša reprezentanca, kot so pokazali na januarskem svetovnem prvenstvu v Zagrebu, kjer niso premagali nobene resne reprezentance. Predstava v Severni Makedoniji je bila najboljše vabilo na nedeljsko povratno tekmo v Kopru (18.30).

V Bonifiki in na Obali nasploh se najbolj domače počuti Aleks Vlah, ki se mu je zarisal širok nasmeh na obraz. »Kako ne, če pa je ves dan deževalo, zdaj pa je končno posijalo sonce,« se je po petkovem dopoldanskem treningu žarkom nastavil Vlah: »Človek takoj postane dobre volje. Lepo je biti tukaj, imamo zelo dobre razmere tako v hotelu kot v dvorani. Mislim, da nihče od nas ne bi imel nič proti, če bi bil Koper naša stalna baza.«

Aleks Vlah je strah in trepet obramb. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Še boljše volje so Slovenci, ker so v Skopju pokazali, iz kakšnega testa so in na kolena spravili Makedonce, ki so na SP pokazali celo več od njih, vzeli točko Madžarom in Avstrijcem. »Imeli smo težave s poškodbami, veliko fantov manjka, toda nismo se hoteli s tem obremenjevati. Prišli smo po zmago in jo vzeli ter dokazali, da v Zagrebu ni bil naš pravi obraz. Verjamem, da je to spet dobra popotnica za naprej,« je bil zadovoljen Vlah, najboljši strelec tekme z 10 goli.

Vemo, da je Bonifika razprodana. Imeli bomo veliko podporo s tribun in verjamemo v zmago. Aleks Vlah

V polni dvorani Boris Trajkovski, kjer je padel že marsikateri favorit, tudi Danci, so Slovenci najprej zaostali z 1:4 in zatem tudi 5:11, a potem se je začela zgodba obračati in na koncu so igralci Uroša Zormana zmagali z 32:26. »Ključno je bilo, da nismo padli pod vpliv vzdušja in ostali mirni, ko smo se znašli v zaostanku. Vedeli smo, da bomo prišli zraven. Z vsakim golom, ki nas je približal, je bila dvorana vse tišja. V drugem polčasu smo ritem igre dvignili na višjo raven, Makedonce smo pretekli in z lahkimi goli prišli do zaslužene zmage,« je tekmo pred 6100 gledalci podoživel 27-letni levi zunanji igralec.

Verjame, da Bonifika ne bo utihnila in bo glasna tudi ob koncu, čeprav je jasno, da Makedonci ne bodo prišli z belo zastavo. Počasi jim že teče voda v grlo, saj imajo po treh tekmah samo zmago proti Estoniji in jim v primeru novega poraza grozi, da si bodo nastop na EP morali zagotoviti v dvoboju z Litvo. Selektor Kiril Lazarov se bo gotovo želel oddolžiti Zormanu ... »Vemo, da je Bonifika razprodana. Nočemo je razočarati. Imeli bomo veliko podporo s tribun in verjamemo v zmago. Pričakujem pa še težjo tekmo, kot je bila prva. Tam so bili Makedonci pod pritiskom. Kolikor jim dvorana da, jim lahko tudi vzame. Toda mi se z njihovimi težavami ne ukvarjamo, doma nočemo izgubljati,« je odločen Vlah.

1. gol za člansko reprezentanco je v Skopju dosegel Tarik Mlivić.

Zgodba v Aalborgu se končuje

Slovenija se od leta 2014 redno uvršča na evropska prvenstva, vendar ji še ni uspelo kvalifikacij končati s stoodstotnim izkupičkom. Pred dvema letoma je klonila v BiH, dve leti prej na Poljskem in za EP 2020 se ji je zalomilo v Latviji. Zdaj bi lahko prvič osvojila 12 točk, kar bi ji tudi zagotovilo status nosilke v žrebu skupin za turnir na Švedskem, Danskem in Norveškem. »Že iz Estonije bi se lahko vrnili brez ene točke ali obeh, zato je res treba vsako tekmo odigrati na polno. Z novo zmago proti Makedoniji bi bili res blizu popolnih kvalifikacij in bi lahko potem maja samo dokončali delo,« pravi Vlah, ki ga sicer v Estoniji ni bilo.

Aleks Vlah je bil razočaran, ker Slovenija ni osvojila zlate kolajne na OI. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Zelo dobro mu gre tudi v Aalborgu. V ligi prvakov se je neposredno uvrstil v četrtfinale in bo znova želel nastopiti na F4 v Kölnu. Pogodbo z danskim klubom ima do leta 2026, vendar že ptički čivkajo, da se bo že to poletje preselil na Poljsko h Kielcam. Vlah neuradne informacije ni želel potrditi: »Lahko rečem samo to, da pogodbe z Aalborgom ne bom podaljšal.«