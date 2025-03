Zormanovi borci v vročem Skopju pokazali mišice, Vlah in Janc utišala dvorano

Slovenski rokometaši so v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo dosegli prvo veliko zmago po razočaranju na januarskem svetovnem prvenstvu v Zagrebu. V Skopju so v polni dvorani Borisa Trajkovskega z 32:26 premagali Severno Makedonijo in si praktično zagotovili prvo mesto v skupini 1 ter status nosilcev v žrebu za EP.

V nedeljo se bodo z Makedonci pomerili še v Kopru. V ekipi selektorja Uroša Zormana, ki je pogrešal veliko standardnih reprezentantov, sta blestela prva zvezdnika Aleks Vlah in kapetan Blaž Janc. Član Aalborga je dosegel 10 golov, igralec Barcelone pa sedem. S 13 obrambami se je izkazal vratar Jože Baznik. Slovenci so zmagali na vseh treh tekmah in napovedali, da bodo pozimi v Skandinaviji spet imeli visoke cilje.

Slovenci so se borili kot levi. FOTO: RZS

Severna Makedonija: Slovenija 26:32 Dvorana Boris Trajkovski, gledalcev 6963, sodnika Amar in Dino Konjičanin (BiH).

Severna Makedonija: Mitrevski, Kizikj; Velkovski 1, C. Kuzmanovski 1, Gjorgiev, Mitev 5, Karasmanakis, F. Kuzmanovski 10 (2), Kosteski 2, Peševski 4, Jagurinovski, Lazarevski, Djonov 2, Stojkovik, Serafimov 1 (1), Atanasivik.

Slovenija: Baznik, Lesjak; Blagotinšek 4, B. Janc 7, Marguč, Tajnik, Jovičič Slatinek, Kodrin 3, Horžen 4, Cokan, Mlivić 1, Makuc 2, Grošelj 1, A. Kavčič, Vlah 10 (1), Suholežnik; sedemmetrovke: Severna Makedonija 3 (3), Slovenija 3 (1); izključitve: Severna Makedonija 8, Slovenija 8; rdeči karton: Karasmanakis (21.).

Elitna slovenska rokometna izbrana vrsta je v odsotnosti številnih rokometašev osvojila tretji par točk v kvalifikacijskem ciklusu za EP 2026. Po uvodnih zmagah nad Litvo in Estonijo je v nabito polni dvorani v Skopju ugnala še Severno Makedonijo.

Zdesetkana Slovenija, ki je nastopila brez Klemna Ferlina, Boruta Mačkovška, Nejca Cehteta, Roka Ovnička, Mitje Janca, Nika Henigmana, Mihe Kavčiča, Tadeja Kljuna in Domna Novaka, je slabo odprla obračun v Skopju, je poročala STA. V peklenskem vzdušju je že v sedmi minuti zaostala za tri gole (3:6), deset minut kasneje pa je zaostanek že narasel na šest golov (4:10). Največ težav je povzročal Filip Kuzmanovski, ki jim je v prvi polovici tekme zabil sedem golov.

Uroš Zorman: »Glede na vse kadrovske težave, ki smo jih imeli pred začetkom akcije, so moji varovanci odigrali zares dobro tekmo. Začeli smo slabo, nato pa smo gostitelje stisnili in jih na koncu polčasa tudi ujeli. V drugem polčasu smo odločno pohodili stopalko za plin in zmagali. Mojim varovancem bi še enkrat čestital za lepo zmago, kljub odsotnosti številnih igralcev z januarskega svetovnega prvenstva so se zelo izkazali in dokazali, da lahko na njih računamo v prihodnosti.«

Po minuti odmora slovenskega selektorja Zormana so v 21. minuti prepolovili velik primanjkljaj v zadetkih (8:11), ob tem pa so izjemno bojeviti gostitelji ostali brez nosilca igre v obrambi Valentina Karasmanakisa, ki je zaradi pretirane grobosti prejel rdeči karton. Slovenci so v zadnjem delu prvega polčasa zaigrali veliko bolje, v 25. minuti so po suhem listu Matica Grošlja znižali na 11:13, na veliki odmor pa so po golu Tilna Kodrina odšli z najmanjšim možnim zaostankom (15:16).

Aleks Vlah se ni pustil sprovocirati. FOTO: RZS

Slovenski rokometaši so v drugi polovici tekme postavili zadeve na pravo mesto. V samem začetku drugega polčasa je Kodrin prvič na dvoboju izenačil na 16:16, v 38. minuti pa so po golu Vlaha prvič na dvoboju povedli z 19:18. Od tedaj naprej Makedoncem, ki jih vodi nekdanji sijajni ostrostrelec Kiril Lazarov, niso več pogledali v hrbet. Povsem so prevzeli nadzor v Skopju ter v 42. minuti po zadetku Blaža Blagotinška prvič imeli dva gola prednosti (22:20).

Ustavila jih ni niti domača minuta odmora. Vratar Baznik je z nekaterimi bravuroznimi obrambami še naprej paral živce domačim rokometašem, Slovenci so se sprostili v napadu ter po golu Vlaha v 50. minuti povedli s 27:22. V zadnjem delu tekme niso zapravili lepega kapitala. Po izključitvah Blagotinška in Janca so se jim gostitelji približali na dva gola (25:27), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so se Zormanovi izbranci znova zbrali in po tretji zmagi naredili velik korak proti 15. nastopu na celinskem tekmovanju, ki bo v začetku prihodnjega leta v Skandinaviji.