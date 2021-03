Neodločeno med Nemci in Švedi, Slovenci čakajo Alžirce

Slovenci lovijo četrti olimpijski nastop. FOTO: Leon Vidic

FOTO: Infografika Dela

Kot bi domača Nemčija in svetovna podprvakinja Švedska nekako računali, da se bosta obe prebili na olimpijske igre v Tokiu, sta si na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja v Berlinu razdelili točki. Sledi tekma med Slovenijo in Alžirijo.Bližje zmagi so bili Švedi, ki so vodili s 25:23, a zadnja gola za končnih 25:25 so dosegli Nemci, jutrišnji tekmeci Slovencev v dvoraniSlovenci računajo na uvodno zmago proti Alžiriji, selektortokrat ne bo uporabilin. V nedeljo sledi še verjetno ključna tekma s Švedsko.Hkrati sta se začela še dva turnirja, v Podgorici se bodo merili Norveška, Brazilija, Čile in Južna Koreja, v Montpellieru pa Francija, Hrvaška, Tunizija in Portugalska. Danes bodo tekme Čile –Južna Koreja (17.30) in Norveška – Brazilija (20) ter Tunizija – Portugalska (18.30) in Francija – Hrvaška (21).NA OI so že uvrščeni Japonska, Danska, Argentina, Bahrajn, Španija in Egipt.