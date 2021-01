Argentina šokirala Hrvate, Červar napovedal slovo

Lino Čevar je po bolečem porazu napovedal slovo od reprezentance. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Madžari in Španci v četrtfinalu

Rezultati svetovnega prvenstva

Sobotni spored na svetovnem prvenstvu v rokometu je prinesel veliko presenečenje v skupini 2, v kateri je Argentina presenetila favorizirano Hrvaško in jo premagala s 23:19. Hrvaški selektorje po hudem udarcu napovedal slovo.Naši južni sosedje so si s tem občutno zmanjšali možnosti za napredovanje, saj so nazadovali na tretje mesto v skupini in bodo morali za mesto v četrtfinalu premagati aktualne prvake Dance.Argentinci so izkoristili izjemno slab začetek Hrvatov in po šestih minutah vodili s 5:0. Hrvaška izbrana vrsta je na krilih sedemkratnega strelcaujela priključek in se v 19. minuti približala na gol (6:7), ob polčasu pa je bil izid 12:12.Rokometaši Argentine so tudi v drugem delu povzročali velike preglavice Hrvatom. Po dveh golihso vodili s 15:13, med 42. in 48. minuto pa je dvakrat zadelin prednost povečal na +3 (18:15).Hrvati nikakor niso uspeli obrniti rezultata v svojo korist, poznal se jim je padec strelske forme Čupića, ki v drugem delu ni zadel niti enkrat. Argentina ni imela težave z dosedanjem golov in ko je pet minut pred koncem za 22:17 zadel, je bil zmagovalec odločen.Pri zmagovalcih je bil prvi strelec Federico Pizzaro s 4 goli, po trikrat pa so zadeli Santiago Baronetto, Federico Gaston Fernandez in Sebastian Alejandro Simonet. V hrvaški izbrani vrsti je bil najbolj razpoložen Ivan Ćupić s 7 goli.Na posledice hrvaškega poraza ni bilo potrebno dolgo čakati. Hrvaški selektor Lino Červar je po tekmi za RTL dejal, da prevzema odgovornost in da bo po svetovnem prvenstvu zapustil selektorski položaj.V skupini 1 sta si Madžarska in Španija z novima zmagama že zagotovili mesto v četrtfinalu.Vodilni Madžari so s 30:26 premagali Poljake in zabeležili še četrto zmago. Pri zmagovalcih jezadel osemkrat,pa šestkrat. Pri Poljakih je bil najboljši strelecs petimi goli.Španci so na dvoboju z Urugvajem že ob polčasu vodili za 12 (24:12) in na koncu slavili z 38:23. V španski selekciji je bil najboljši strelecz osmimi goli, v urugvajski jih je prav toliko dosegelŠpanija - Urugvaj 38:23 (24:12)Madžarska - Poljska 30:26 (16:10)Nemčija - Brazilija (20.30)Katar - Bahrajn 28:23 (13:14)Hrvaška - Argentina 19:23 (12:12)Japonska - Danska (20.30)