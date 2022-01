Avtocesta v prestolnico se je spremenila v makadam

Slovenci bodo jutri šli na avtocesto M3, ali bodo jo bodo zapustili pri izvozu Budapest-Centrum ali nadaljevali po M7 v smeri Blatnega jezera proti Lendavi, je odvisno od njih. Računica je enostavna. Če bodo danes premagali Črno goro, se bodo uvrstili v glavni del 15. evropskega prvenstva in v največji rokometni dvorani v Evropi odigrali še vsaj štiri tekme. Vsak drug scenarij prinaša klavrn konec sanj o odmevnem dosežku in novo zapravljeno priložnost.

Slovenija še ni izgubila proti Črni gori, na EP 2018 je bilo 28:19. Kapetan Jure Dolenec se boljše počuti, danes naj bi stisnil zobe. V igri je tudi status nosilcev v žrebu kvalifikacij za SP 2023.

Je dober znak, da Slovenci kljub porazu za 11 golov proti Dancem, najvišjem v mandatu Ljubomirja Vranješa, niso kazali znakov razočaranja? Ko so leta 2017 v Metzu izgubili za 10 s Španijo, so bili čustveno na tleh, zaušnica jih je predramila in v Parizu so prišli do brona na SP.

Gašper Marguč zaupa kakovosti Slovenije in verjame v zmago proti Črni gori. FOTO: Anže Malovrh/Kolektiff

Tokrat delujejo mirno, zagotavljajo, da bodo proti Črni gori pokazali pravi obraz in šli naprej. Če nič drugega, si bodo v tem primeru zagotovili status nosilcev v skorajšnjem žrebu kvalifikacij za SP, to pa bo glavno sito za olimpijske kvalifikacije in Pariz 2024, ki naj bi bil vrhunec Vranješevega mandata. Torej si lahko že v štartu Slovenci odrežejo vejo, na kateri sedijo.

Delujejo sicer samozavestni, tudi v predstavi proti Danski so izluščili nekaj pozitivnih stvari. Ena od njih je, da se je razigral Borut Mačkovšek in z razdalje zabil šest golov. »Prvi polčas (vodstvo z 9:8, na koncu 14:16; op. p.) je bil zelo dober, parirali smo Dancem, imel sem dober občutek, toda ko sem pogledal na semafor, sem videl, da smo kar naenkrat zaostali za osem golov. To nam je vzelo nekaj volje. Vseeno je bil poraz na koncu previsok,« je razmišljal najvišji med Slovenci, prepričan, da se bo danes plesalo po slovenskih taktih: »Črnogorci imajo dobro ekipo, ne bo nam lahko, ampak mi imamo daljšo klop in več kakovosti.«

Ljubomir Vranješ zaupa Blažu Jancu. FOTO: Anže Malovrh/Kolektiff

Slovenci so tekmo s Severno Makedonijo označili kot finale. Po težko prigarani zmagi so že mislili, da so naredili odločilni korak, a so se razmere v skupini A zakuhale. Pravi finale predtekmovanja bo nocoj. Jasno je, da bo Slovenija tudi v primeru zmage v MVM Dome odšla brez točk, ampak na štirih tekmah se lahko marsikaj obrne, sploh v teh covidnih časih, ko nikdar ne veš, katero reprezentanco bo zdesetkal virus.

Olajševalna okoliščina je tudi, da je manjkal kapetan Jure Dolenec, ki pa bo danes stisnil zobe. »S kolenom je vsak dan boljše, toda kakšno je resnično stanje, se bo pokazalo na tekmi. Verjamem, da še nisem rekel zadnje na tem euru in da to velja tudi za Slovenijo,« ostaja optimist Dolenec.

Slovenski navijači bodo v pomoč igralcem. FOTO: Anže Malovrh/Kolektiff

Na igrišču ni prijateljev

Na srečanju z novinarji so bili sodelujoči presenetljivo sproščeni in nasmejani. Toda v Fönix Areni bodo morali resno pristopiti k izzivu, saj so Črnogorci zavihali kri in bodo favorite napadli kot stekli psi, če sklepamo po izjavi nekdanjega člana Celja PL Branka Vujovića.

Branko Vuijović dobro pozna Slovence. FOTO: Bernadett Szabo/ Reuters

»V Sloveniji sem preživel dve leti in to so moji prijatelji, a na igrišču bo druga pesem. Za nas je to finale generacije. Evropi želimo pokazati, kdo smo. Da so nas težave s covidom in nastanitvijo le še povezale. Možnosti so 50:50,« bele zastave ne izobeša Vujović.

Miha Zarabec je bil soliden proti Dancem. FOTO: Anže Malovrh/Kolektiff

11 golov predstavlja najvišji poraz Slovenije pod vodstvom Ljubomirja Vranješa.

Njegov nekdanji soigralec Blaž Janc verjame v pozitiven razplet. »Zdaj je vsaj vse jasno. Kdor bo zmagal, gre naprej. Smo kakovostna reprezentanca, poraz z Dansko nas ni potrl. V ponedeljek gremo na vse ali nič,« pravi Janc. Tilen Kodrin se strinja: »Ni časa za obžalovanje. Naš cilj je jasen, zmaga in nadaljevanje EP.«

Poraz z Dansko nas ni potrl. Prihaja tekma za biti ali ne bi, treba bo pokazati, kaj znamo in zmoremo. Gašper Marguč

Gašper Marguč trdi, da ima Slovenija še veliko rezerv: »Prvi polčas proti Dancem nam mora biti vodilo. Krč, ki nas je držal proti Makedoncem, se ne bo ponovil. Prihaja tekma za biti ali ne biti, treba bo pokazati, kaj znamo in zmoremo. Vse balkanske ekipe so izjemno motivirane, a vloga favoritov je na naši strani.«

Mikkel Hansen je bil predober za Slovence. FOTO: Anže Malovrh/Kolektiff