Barcelona z razigranim Jancem v finalu F4 v Kölnu

Aron Palmarsson je blestel v napadu Barcelone. FOTO: Ina Fassbender/AFP

PSG spet praznih rok



Veszprem za tretji finale

V žalostno prazni Lanxess Areni v Kölnu so se uvrstitve v finale EHF lige prvakov za sezono 2019/20 prvi veselili rokometaši Barcelone, ki so premagali Paris Saint-Germain s 37:32 (18:14) in bodo jutri ob 20.30 lovili jubilejni deseti naslov evropskih prvakov.Zaradi pandemije koronavirusa je bil vrhunec sezone s konca maja preložen na konec decembra, namesto nabito polne najbolj znane rokometne dvorane, ki je običajno razprodana že vsaj pol leta pred sklepnim turnirjem, pa so najboljši rokometaši zagledali praznih 21.000 sedežev.V komornem vzdušju so se sprva boljše znašli Francozi, ki pogrešajo poškodovanega najboljšega igralca zadnjega desetletja, in si priigrali tri gole prednosti (7:4; 9. minuta). Toda Barcelona, pri kateri se je trenertokrat odločil slovenskega kapetanapostaviti na tribuno in mladegana klop (igral je le ob koncu), je uprizorila preobrat in si ob polčasu priigrala štiri gole prednosti.Francoska ekipa, ki je pred tremi leti na vrh popeljal Vardar, je v drugem polčasu z goli danskega zvezdnikanekaj časa držala stik, vendar so Katalonci na krilihinosem minut pred koncem prišli do vodstva s 33:26 in praktično odločili zmagovalca.PSG se ni vdal, s tremi zaporednimi goli se je vrnil v igro, nakar so spet na igrišču zagospodarili španski prvaki, pri katerih se je izkazal tudi slovenski as. Mladi Sevničan, ki vse pogosteje igra na položaju desnega zunanjega igralca, je zabil pet golov iz sedmih poskusov. Bogati Parižani, za katere je 21-letnidosegel devet golov, tako še naprej neuspešno naskakujejo rokometni Mont Blanc in se bodo spet morali sprijazniti s tekmo za tretje mesto (18).Barcelona (Mem 8 golov, Palmarsson 6) se je po letu 2015, ko je ugnala Veszprem, ponovno uvrstila v finale. V njem se bo jutri ob 20.30 pomerila z zmagovalcem druge polfinalne tekme med Kielomin Veszpremomin, ki prav tako kot PSG še nima najbolj pomembne lovorike v klubskem rokometu. Lani je v finalu izgubil z Vardarjem (), leta 2016 s Kielcami ().Kiel je bil trikrat evropski prvak, nazadnje nazadnje leta 2012.