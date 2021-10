Bezjakovi zrušili evropske prvake

Presenečenje v finalu turnirja IHF Super Globe, neuradnega klubskega svetovnega prvenstva v rokometu. Zmagovalec evropske lige Magdeburg je v Savdski Arabiji premagal osvajalca lige prvakov Barcelono s 33:28 (19:16).Nemci so v prvem polčasu naredili delni izid 5:0, v končnici pa ušli na neulovljivih osem golov prednosti in prekinili niz Barcelone, ki je bila najboljša v letih 2017, 2018 in 2019. Lani turnirja ni bilo zaradi pandemije koronavirusa.Finale v Džedi je imel tudi slovenski pridih. Pri Magdeburgu je veterandosegel dva gola, pri Kataloncih, ki jih vodi, je trikrat v polno zadel, enkrat paMagdeburg bo 19. t. m. v evropski ligi gostoval pri Gorenju, nekdanjem Bezjakovem klubu.