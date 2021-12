Boleč poraz Gorenja s Švedi

Rokometaši Gorenja so na tekmi 6. kroga evropske lige izgubili proti švedskemu Sävehofu z 31:35 (15:16). Velenjska zasedba je doživela četrti poraz in je na petem mestu v skupini C.

Trener Zoran Jovičić v Rdeči dvorani ni mogel računati na Matica Verdinka, Aljaža Panjtarja in Davida Miklavčiča in Velenjčani so bili večji del tekme v zaostanku. Do 54. minute, ko je Aleks Kavčič znižal na 29:30, so kljubovali Skandinavcem.

V prelomnih trenutkih so naredili nekaj usodnih napak, po zaostanku treh golov (30:33) v 57. minuti pa je bilo jasno, da bodo ostali brez točk. V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Kenan Pajt z devetimi goli, dva manj je dosegel Aleks Kavčič.

To je bila zadnja evropska tekma Gorenja, ki bo februarja gostovala v Magdeburgu.