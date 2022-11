Bombač zatrl upor neodločnih celjskih vitezov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so očitno že izobesili belo zastavo v EHF ligi prvakov in bodo vse sile usmerili v obrambo lovorike v državnem prvenstvu. Po lepi nedeljski zmagi proti močni Ribnici so bili podobno kot teden prej nekonkurenčni Pick Szegedu. Bilo je 28:36 (13:20). Drugo zmago v elitnem tekmovanju bodo skušali vpisati prihodnji teden, ko bo v Zlatorogu gostoval Elverum, ob Celju najslabša ekipa v skupini B.

Ekipa Alema Toskića je medlo vstopila v tekmo proti madžarskim prvakom, za katere so igrali trije slovenski legionarji, Dean Bombač, Matej Gaber in Mario Šoštarič, ne pa Borut Mačkovšek, ki ima težave s kolenom. Gostje so po 13 minutah ušli z 9:4, Celjani so se približali na 8:10, prvi del, v katerem je prvi domači zvezdnik Aleks Vlah komaj okusil igro, pa izgubili s 13:20. Jasno je bilo, da je bila obramba preslaba.

Mario Šoštarič je bil trikrat uspešen v Celju. FOTO: EHF

V nadaljevanju je bilo 17:23, nato pa so pivovarji le pokazali malo več odločnosti in se približali na štiri gole zaostanka (23:27; 45. minuta), ko je gostujoči trener Juan Carlos Pastor zahteval minuto odmora. Po njej je Bombač pokazal, da je v vrhunski formi in razblinil vse dvome o dobitniku dveh točk, svoje pa je v vratih postoril hrvaški veteran Mirko Alilović.

Celje ostaja pri edini zmagi s Kielom in ima le še teoretične možnosti za preboj v osmino finala. Tilen Strmljan in Tim Cokan sta dosegla po pet golov, Tadej Mazej in Ante Ivanković po 4. Pred tem najboljši strelec LP Vlah je mrežo zatresel le dvakrat. Pri Madžarih sta bila najbolj učinkovita Richard Bodo in Sebastian Frimmer (po 6), Bombač je bil uspešen štirikrat, Šoštarič trikrat.

Vlah: Ne znamo uživati

»Slabo smo odprli tekmo, zapravili nekaj čistih strelov in se hitro vdali malodušju. Trudili smo se, vendar je bil Szeged premočan. Pred sezono smo si rekli, da je prioriteta prvenstvo in da bomo v ligi prvakov uživali. Žal ne uživamo in tudi zato takšen rezultat,« si je več obetal Vlah.

Bombač počasi lovi pravo formo, s katero bi Sloveniji pomagal do dobrega rezultata na SP na Poljskem: »Leta niso več na moji strani, ampak trudim se. Rad bi še enkrat prišel na olimpijske igre. Celje? Nikogar ni lahko dvakrat premagati za deset golov. V dvorani je bilo hladno, tega nisem vajen v Zlatorogu. Mi smo začeli zmagovati in verjamem, da bomo prišli daleč,« je povedal Vlahov someščan iz Kopra.