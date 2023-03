Hobotnica Arenhartova: Dokazale smo zrelost; Adžić: Hvala, Stožice

Rokometašice Krima Mercatorja so imele v rednem delu sezone težave predvsem v drugih polčasih, toda na prvi tekmi play-offa za osmino EHF finala lige prvakinj so prav v drugih 30 minutah zlomile odpor Rapida iz Bukarešte in se v Stožicah veselile zmage z 29:24 (12:13). Jovanka Radičević je blestela z osmimi goli, toliko jih je dala tudi prerojena Tjaša Stanko, v vratih se je z 18 obrambami izkazala Barbara Arenhart, obramba je bila na visoki ravni. Povratna tekma bo v nedeljo v Bukarešti. Če bo Krim preskočil romunsko oviro, ga v četrtfinalu čaka stari znanec, evropski prvak Vipers Kristiansand.

Krim Mercator : Rapid Bukarešta 29:24 (12:13) Dvorana Stožice, gledalcev 2850, sodnika: C. Hannes in D. Hannes (Nemčija).

Krim Mercator: Arenhart (18 obramb), Risović (3); Radosavljević 4, Radičević 8 (4), Stanko 8 (1), Abina, Žabjek, Dmitrijeva 4, Arenhart, Klemenčič, Ljepoja 1, Varagić, Ngombele, Lazović 2, Kovarova, Rosiak 1, Svetik 1.

Rapid: Kapitanović (5 obramb), Ciuha (2), Sandru (0); Buceschi 4, Perianu, Lopez, Gutierrez 2, Korsos, Kanor 5, Ostase 1, Fernandez 4 (4), Azenaide 2, Hernandez, Badea, Polman 3, Grozav 3 (2); sedemmetrovke: Krim 7 (5), Rapid 7 (6); izključitve: Krim 8, Rapid 10.

Krim se je med 12 najboljših uvrstil po zmagi proti CSM Bukarešti in pričakovati je bilo, da bo vsaj na domačem igrišču boljši od na papirju šibkejšega evroligaša iz romunske metropole. V Stožicah se je zbralo največ gledalcev v sezoni, med njimi je bila številčna delegacija Slovenske vojske. Prišla je tudi kapetanka slovenske reprezentance Ana Gros, ki je imela prost vikend, saj se je njen Györ v četrtfinale uvrstil neposredno.

Jovanka Radičević je bila najboljša strelka z osmimi goli. FOTO: Jože Suhadolnik

Grosova je bila lani najbolj zaslužna, da se je Krim uvrstil med osem najboljših, ko je prišla za nekaj tednov iz CSKA Moskva zaradi izbruha vojne v Ukrajini. Z njo sta bila mama in krušni oče Franjo Bobinac, predsednik OKS in dolgoletni prvi mož Rokometne zveze Slovenije. Na gostujoči tribuni pa je bila glasna skupina navijačev Rapida in tako je bila kulisa za dvoboj dveh klubov z različnima tradicijama zelo primerna elitnemu tekmovanju.

Barbara Arenhart: »Vso sezono smo lovile karmo drugega polčasa in jo našle. Vesela sem, da smo postale bolj resna ekipa. Zaostanek v prvem polčasu nas ni zmedel. Ponosna sem, da smo vztrajale pri svoji igri in bile za to nagrajene. Rokometna tekma je zelo dolga, v nobeni sekundi nismo obupale. V prvih 15 minutah so bile Romunke za nas neznanka. Pripravljale smo se na njih, ampak ko jih prvič občutiš, je drugače. Bile smo zrele, izkoristile izkušnje. Vse je še odprto, rokomet je zelo nepredvidljiv. Pet golov je lepa prednost, vendar nam ne daje nobenih jamstev. V Bukarešti nas čaka težek boj, to bo čisto drugačna tekma.«

Krim je dvakratni evropski prvak (2001, 2003), Rapid pa prvič nastopa v ligi prvakinj. Bil je precejšnja neznanka, saj je osmega marca opravil zamenjavo trenerjev. Danec Kim Rasmussen, prvak s CSM Bukarešto leta 2016, je seveda bolj uveljavljeno ime od Španca Carlosa Viverja, vendar je bilo vprašanje, kaj je lahko postoril v tako kratkem času, pa tudi, kako je sprememba vplivala zlasti na pet španskih igralk.

Krč je sčasoma popustil

Vsaj na začetku se je zdelo, da je bila menjava koristna, Rapid je izkoriščal nezbranost domačih igralk, izzivu sta bili kos le vratarki Barbara Arenhart in Jelena Risović (ubranjena 7-metrovka), ki sta preprečili še večji zaostanek Krima. Ta je prvi zadetek dosegel šele po 6 minutah in 21 sekundah, ko je led prebila veteranka Radičevićeva. Po 10 minutah je na semaforju pisalo skrb vzbujajočih 1:4.

Barbara Lazović: »Bila je stresna tekma, na začetku smo malce pregorele v veliki želji. V drugem polčasu smo bile zbrane. Res bi lahko bila razlika na koncu še za kakšen gol večja, ampak zadovoljna sem z rezultatov. V Romunijo gremo po zmago, ne smemo braniti rezultata. Poznalo se je, da v zadnjem mesecu nismo imele težkih tekem. Ko smo se sprostile, pa je bilo boljše.«

Potem pa je krč v napadu vendarle nekoliko popustil, Stankova in Sanja Radosavljević sta znižali na 4:5, vendar tekoče igre še vedno ni bilo, četudi so imele Ljubljančanke ves mesec časa za pripravo. Pomembnost tekme jim je prišla do živega. Nekdo je moral potegniti voz, ampak glavna igralka Darja Dmitrijeva je nizala napake in pri 4:9 je Dragan Adžić želel z minuto odmora prekiniti slab niz. V oči je bodel podatek, da so tri Krimovke zunanje igralke (Dmitrijeva, Stanko, Barbara Lazović) dosegle vsega en gol.

Barbara Arenhart je zaustavila 18 žog. FOTO: RK Krim

Rusinja Dmitrijeva, zlata z OI 2016, je zatem vendarle našla pot v mrežo, kar je bila napoved boljšega nadaljevanja. Radićevićeva je zadela s 7 metrov in potem po nasprotnem napadu dosegla še gol priključka na 9:10. Romunske so začele popuščati, a Krim je potreboval tri napade, da je prišel do prvega izenačenja. Zanj je poskrbela kdo drug kot Črnogorka Radičevićeva, ki je dosegla polovico od 12 Krimovih golov v prvih 30 minutah dvoboja, ki si ga je ogledal tudi slovenski reprezentant Aleks Vlah.

Dragan Adžić: »Največja moč te ekipe je v tem, da ostane stabilna tudi v težkih trenutkih. Rapid je pokazal, zakaj se je znašel v izločilnih bojih. Potrebovali smo en polčas, da smo se prilagodili njegovemu načinu igre. Mnoge igralke so bile tudi zame neznanka. Igra v drugem polčasu je naš kažipot brez zelo težko povratno tekmo. V Romuniji nas čaka peklensko vzdušje nogometnih navijačev. Pripravljeni bomo. Ponosen sem na dekleta, ki so dale zadnji atom moči. Kar smo se naučili od njih, nam bo v veliko pomoč v pripravi. Nekatere igralke smo čakali in jih tudi dočakali. Obramba je bila odlična, tudi močnejše ekipe od nas so prejele od Rapida več kot 24 golov. Imamo še nekaj rezerv. V Stožicah se vedno odlično počutim, čutim veliko podporo, čeprav morda ni tako bučno, kot bi lahko bilo in kot bi si želeli. Hvaležen sem za podporo in pozitivno energijo, ki jo dobivamo od navijačev.«

Minimalen zaostanek je vlival upanje na pozitiven rezultat, rezerv je bilo veliko, precej več v napadu kot v obrambi. S šestmetrske črte denimo ni bilo niti enega zadetka. Krim je prek Dmitrieve in Stankove trikrat izenačil, za prvo vodstvo na tekmi pa je poskrbela krožna napadalka Nataša Ljepoja pri 16:15 v 34. minuti. Še naprej je blestela Radičevićeva, ki je pri 36 letih še vedno lačna dokazovanja. Bronasta z EP v Sloveniji je zadevala tudi prek celega igrišča ter kradla žoge, eno od njih je izkoristila Radosavljevićeva za prvo vodstvo z dvema goloma (18:16; 39. minuta).

Rapidova krivulja je še naprej rapidno padala, Dmitrijeva pa je bila vse bolj vroča in je zadela za plus 3 (20:17), ko je v Stožicah že zadišalo po lepi zmagi. Še bolj, ker je bila Arenhartova še naprej zanesljiva med vratnicama. Med strelke se je naposled vpisala tudi kapetanka Barbara Lazović in pri 22:18 je moral Rasmussen nekaj storiti.

Darja Dmitrijeva je potrebovala nekaj časa, da se je ogrela na delovno temperaturo. FOTO: Jože Suhadolnik

Njegovi nasveti niso naleteli na plodna tla, Romunke so ostale brez rešitev, Slovenke pa v ofenzivi in prerojena Lazovićeva je povišala razliko na že zelo lepih pet golov. Najvišje vodstvo sta s prvima goloma obnovili Aleksandra Rosiak in Maja Svetik, dvakrat je bila uspešna vse boljša Stankova, zimzelena Radičevića pa je zatresla prazno mrežo za rekordnih 28:22. Na koncu je bilo še vedno zelo spodbudnih plus 5. Za igralko tekme je bila imenovana Arenhartova, ki je zbrala kar 18 obramb.