Bregar pred odločilnima tekmama zapustil slovenske rokometašice

Kot strela z jasnega je udarila novica, da je slovenska ženska rokometna reprezentanca slaba dva tedna pred odločilnima tekmama za nastop na svetovnem prvenstvu ostala brez selektorja. Z Rokometne zveze Slovenije (RZS) so namreč sporočili, da se je Uroš Bregar odločil zapustiti ta položaj. Prevzel naj bi vodenje izbrane vrste Srbije.



Bregar je jeseni 2015 postal deveti trener slovenske ženske izbrane vrste. Pod njegovim vodstvom se je naša reprezentanca uvrstila na tri zaporedna evropska prvenstva (Švedska 2016, Francija 2018 in Danska 2020) ter dve svetovni (Nemčija 2017 in Japonska 2019).



Slovenske rokometašice v drugi polovici aprila čakata kvalifikacijski tekmi za nastop na letošnjem SP, ki bo novembra v Španiji. Žreb je za neposredne tekmice določil Islandke. Prva tekma bo v soboto, 17. aprila, v Sloveniji, povratna pa štiri dni pozneje ob 21.45 v Hafnarfjorduru, južnem predmestju islandske metropole Reykjavik.



Kljub ne preveč blestečim predstavam v zadnjem obdobju je vodstvo RZS ohranilo zaupanje v delo dosedanjega selektorja. To navsezadnje dokazuje tudi dejstvo, da je RZS na njegovo željo izbrani vrsti omogočil priprave na Nizozemskem, kjer se je lahko ekipa optimalno pripravila za kvalifikacijski tekmi z Islandijo.



»Nad potezo selektorja smo bili na RZS izjemno presenečeni, saj je prišla v zelo občutljivem trenutku, pred zelo pomembnima kvalifikacijskima tekmama. O korektnosti te odločitve niti nima smisla izgubljati besed. Razšli se bomo v skladu s pogodbo in bomo v najkrajšem možnem času našli rešitev na trenerskem stolčku, ki bo slovensko reprezentanco popeljala ne le na letošnje svetovno prvenstvo ter na domače evropsko prvenstvo 2022, temveč tudi v olimpijski ciklus do olimpijskih iger 2024,« je sporočil Franjo Bobinac, predsednik RZS.



