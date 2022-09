Bronasti junaki na vozičkih spomnili, da so z voljo mogoče velike stvari

V nadaljevanju preberite:

Moški rokomet na Slovenskem se je z januarsko blamažo v Debrecenu in izpadom reprezentance v skupinskem delu EP ter neudeležbo kluba v ligi prvakov dotaknil dna. Toda tudi v teh turobnih jesenskih dneh se zdi, da se mu bodo obzorja kmalu zjasnila in da utegnejo fantje kmalu naslediti odbojkarje in košarkarje, ki so ob koncu poletja navduševali ljubitelje športa na sončni strani Alp, čeprav so ostali praznih rok.

Prva znanilca boljših časov sta sicer prišla z vrha krovnih organizacij, EHF je dala posebno povabilo Celju Pivovarni Laško v ligo prvakov in ekipa Alema Toskića ga je upravičila že na prvih dveh tekmah, posebej s sijajno zmago proti Kielu. Njena svetovna partnerica IHF pa je Slovencem dala t. i. wild card za nastop na januarskem SP. Na Poljskem bodo izbranci Uroša Zormana želeli dokazati, da je bil poraz proti Srbiji v kvalifikacijah le slab dan, in si povečati možnosti za olimpijski nastop v Parizu.

Koga je na priprave za kvalifikacijski tekmi z BiH in Kosovom povabil Zorman, kaj je povedal ob tem in kakšna bo vloga nove strokovne okrepitve Borisa Deniča ...