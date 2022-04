Celjani in liga prvakov? Vrata so odprta, naj se zgledujejo po Krimu

V nadaljevanju preberite:

Kaj nam je zaupal v posebnem intervjuju predsednik Evropske rokometne zveze (EHF)? Michael Wiederer je že pravi inventar v pisarnah EHF. Od nekdaj je povezan tudi s slovenskim rokometom, saj je generalni sekretar Evropske rokometne zveze postal v času slovenske osamosvojitve leta 1992. Naloge prvega operativca na Dunaju je opravljal do leta 2016, od takrat je predsednik evropske rokometne družine in je lani podaljšal mandat. V vseh teh 30 letih pa nikdar ni bil postavljen pod toliko izzivov kot v zadnjih dveh. Najprej covid-19, zdaj vojna v Ukrajini. Na Ljubljanskem gradu, kjer so opravili žreb skupin za euro 2022, ki ga bo gostila tudi Slovenija, je potrdil, da je evropski rokomet v dobri kondiciji. Kaj je povedal o možnosti Celja Pivovarne Laško, da se vrne v ligo prvakov?