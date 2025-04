Celjanom mali finale

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po zmagi nad velenjskim Gorenjem s 27:24 (13:10) osvojili končno tretje mesto na zaključnem turnirju za pokal Slovenije v Ljubljani. Finalna tekma med LL Grosist Slovanom in Krko se bo v nedeljo pričela ob 18. uri.

Obračun polfinalnih osmoljencev se je končal z zmago Celjanov. Rokometaši iz knežjega mesta so bili v prvi polovici tekme vselej v vodstvu, najvišje vodstvo so si priigrali v 22. minuti, ko so po golu Luke Perića povedli z 11:6.

Na veliki premor so se odpravili s prednostjo treh golov (13:10), v začetku drugega pa Velenjčanom dovolili, da so po delnem izidu 4:0 prvič na dvoboju povedli s 14:13. Za razliko od polfinalnega dvoboja proti Novomeščanom so se Celjani bolje odzvali ter si v 43. minuti priigrali prednost dveh golov (17:15).

Velenjčani so v 49. minuti izenačili na 19:19, prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju Celjanov. V naslednjih petih minutah so naredili delni izid 5:1 in povedli s 24:20, prednost pa nato obdržali do konca dvoboja.

Pri Celjanih sta bila najučinkovitejša Andraž Makuc in Perić, ki sta dosegla po pet golov, pri Velenjčanih pa Enej Slatinek Jovičič s sedmimi ter Malik Tatar s štirimi zadetki.