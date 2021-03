Davek na bledi Berlin prvi plačal pomočnik Zorman

Natek glavni kandidat

Blaž Janc naj bi bil eden od igralcev, okrog katerih bo reprezentanco gradil Ljubomir Vranješ. FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Slabe predstave v Berlinu na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu ne bodo bodo minile brez pretresov v moški rokometni reprezentanci. Prva odločitev je, dane bo več pomočnik selektorjaSpremembam v strokovnem štabu bodo sledile tudi v igralskem kadru, želja vodstva Rokometne zveze Slovenije je, da bi Vranješ v triletnem ciklu do OI 2024 v Parizu izpeljal delno pomladitev, večjo vlogo naj bi dobili nekateri mlajši igralci, ki so se že izkazali v ligi prvakov (. Zelo verjetno pa se bo Vranješ zahvalil nekaterim igralcem, ki jih ne vidi v svojem sistemu.RZS naj bi odločitve obelodanila še pred nadaljevanjem kvalifikacij za evropsko prvenstvo, torej do srede aprila, ko bo Vranješ predstavil seznam igralcev za tekmi s Turčijo (27. april) in Poljsko (29. april). Šved, ki se je po SP v Egiptu mudil v Sloveniji in se pogovarjal z mnogimi domačimi trenerji, pa naj bi si izbral svojega pomočnika. Ali bo to, ki se je zadnji pridružil strokovnemu štabu, še ni znano. Kandidati bi lahko bili tudiiz Celja PL,iz Gorenja ali, ki sicer deluje na Hrvaškem (Nexe).RZS je torej ukrepala, ni pa se odločila zamenjati Vranješa, ki je bil pristojen za odločitve in je najbolj odgovoren za razočaranje v Berlinu, kjer je Slovenija proti Nemčiji in Švedski prikazala zelo bledi predstavi. Zorman je izpadel kot nekakšen grešni kozel. Bo pa tudi njemu gotovo lažje nekega dne prevzeti reprezentanco, ko v njej ne bo nekdanjih soigralcev. Zdaj se bo lahko v celoti posvetil delu v Trimu, kjer mu gre zelo dobro.