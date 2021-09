Dober odpor Krima, točki na Madžarsko

Tjaša Stanko je dosegla tri gole. FOTO: Jože Suhadolnik

Andreja Lekić ni mogla preprečiti poraza krimovk. FOTO: Jože Suhadolnik

Rokometašice Krima Marcatorja so doživele še drugi poraz v ligi prvakinj. V Stožicah je bil od njih boljši Györ z 31:26. Ekipase je zelo dobro upirala tekmicam, ki so zaznamovale zadnjih deset let evropskega rokometa.več sledi ...