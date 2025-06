Evropsko slavo v Kölnu lovijo štirje Slovenci, kdo se bo veselil?

Zadnjega evropskega prvaka med kolektivnimi panogami bomo dobili pri rokometaših. Na sklepnem turnirju EHF lige prvakov v Kölnu bosta današnja polfinalna para Füchse Berlin – Nantes (15) in Barcelona – Magdeburg (18). Za finale, ki bo v nedeljo ob 18. uri in na katerem bosta sodila Bojan Lah in David Sok, se bodo potegovali štirje slovenski legionarji: Rok Ovniček in Matej Gaber sta člana Nantesa, naslov bosta branila Barcelonina asa Blaž Janc in Domen Makuc.

Rok Ovniček se je uspešno vrnil po poškodbi. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Že zdavnaj razprodana Lanxess Arena, hram evropskega rokometa, bo že šestnajstič zapored gostila F4. Sploh v zadnjih desetih letih so bili zelo uspešni Slovenci. Leta 2016 je na rokometni Mt. Blanc stopil Uroš Zorman s Kielcami, leta 2018 Vid Kavtičnik z Montpellierom, leta 2019 Staš Skube z Vardarjem, leta 2020 Miha Zarabec s Kielom, leta 2021 Jure Dolenec, Janc in Makuc z Barcelono, slednja tudi leta 2022. Leta 2023 je z Magdeburgom slavil Marko Bezjak in lani spet Janc in Makuc, ko je Barcelona s 30:29 ugnala Aalborg Aleksa Vlaha.

Matej Gaber je prvič na F4. FOTO: Marko Vanovšek

Letos za razliko od preteklih sezon za glavnega favorita ne velja Barcelona, stavnice največ možnosti pripisujejo Berlinu, ki je pred dnevi prvič doslej postal nemški prvak. V dresu »lisic« blesti najboljši igralec zadnjih let Mathias Gidsel, precej zaslug za naslov ima tudi celjska legenda Dejan Perić, ki je trener vratarjev in je izbrusil odličnega rojaka Dejana Milosavljeva.

Domen Makuc se je lami veselil pokala. FOTO: FCB

12 naslovov ima Barcelona, štiri Magdeburg, na prvega čakata Nantes in Berlin.

Ekipa iz nemškega glavnega mesta bo favorit proti Nantesu, ki bo tretjič nastopil na F4 in želel drugič zaigrati v finalu, potem ko je leta 2018 izgubil z Montpellierom. Nantes je osvojil drugo mesto v Franciji za PSG, v play-offu je izločil poljskega prvaka Wislo Plock. Ovniček je izpustil večji del sezone in zbral osem golov, Gaber ima obrambne naloge in je zadel štirikrat. Najboljša strelca ekipe sta sicer Aymeric Minne in Valero Rivera.

Bojan Lah in David Sok bosta sodila finale. FOTO: EHF

Neporavnani računi

Drugi polfinale bo ponovitev spektakularnega polfinala iz leta 2023, ko je Magdeburg z Bezjakom po izvajanju 7-metrovk premagal Barcelono in potem v podaljšku v finalu ugnal še Kiel ter se veselil četrte lovorike. Barcelona želi osvojiti že rekordno trinajsto, a v tej sezoni ni tako dominantna kot v preteklosti.

V skupinskem delu je zasedba Carlosa Ortege utrpela dva poraza in dvakrat remizirala, v četrtfinalu trpela proti Pick Szegedu. Janc je zbral 33 golov, Makuc 29, vodilni strelci so Dika Mem, Luís Frade in Melvyn Richardson s po 64.