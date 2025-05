Sok in Lah bosta sodila finale v Kölnu

Še eno veliko priznanje za slovenski rokomet in Rokometno zvezo Slovenije. Evropska rokometna zveza (EHF) je našemu najbolj znanemu sodniškemu paru Bojan Lah in David Sok zaupala sojenje finalne tekme EHF lige prvakov v Lanxess Areni v Kölnu.

F4 bo 14. in 15. junija, petkova polfinalna para sta Füchse Berlin – Nantes in Barcelona – Magdeburg. Prvo tekmo bosta sodila Islandca Jonas Eliason in Anton Palsson, drugo Makedonca Slave Nikolov in Gjorgji Načevski. Na sobotni tekmi za tretje mesto bosta delivca pravice Moldavca Alexei Covalciuc in Igor Covalcius.

Bojan Lah in David Sok bosta sodila finale. FOTO: RZS

V Kölnu bodo nastopili štirje Slovenci, Rok Ovniček (ravno je podaljšal pogodbo do leta 2028) in Matej Gaber sta člana Nantesa, Blaž Janc in Domen Makuc pa branilca naslova Barcelone.

Lah in Sok, ki sta bila že na OI v Riu leta 2016, sta finale lige prvakov sodila že leta 2023, ko sta bila tudi izbrana za najboljša sodnika na svetu.