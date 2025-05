Na F4 v Kölnu štirje Slovenci

Zasedbama Nantesa in Füchse Berlina sta se na zaključnem turnirju lige prvakov za rokometaše, ki bo 14. in 15. junija v Kölnu, pridružila Barcelona in Magdeburg. Branilci naslova iz Katalonije so s skupnim izidom 56:54 izločili Pick Szeged, Magdeburg pa je po dramatičnem razpletu na povratni tekmi četrtfinala premagal Veszprem.

Na zaključnem turnirju bodo nastopili štirje Slovenci. Barve Nantesa, ki je proti Sportingu napredoval s skupnim izidom 60:57, zastopata Matej Gaber in Rok Ovniček, člana Barcelone pa sta Blaž Janc in Domen Makuc. Žreb polfinalnih parov bo v petek, 2. maja.

Barcelona, ki je z dvanajstimi naslovi rekorderka lige prvakov, je prvo tekmo na Madžarskem dobila s tremi goli razlike, pred domačimi gledalci pa je izgubila z 29:30. Dramatično je bilo tudi v Veszpremu, kjer so imeli domači po izenačeni prvi tekmi v Nemčiji danes dobrih deset minut pred koncem štiri zadetke prednosti, na koncu pa so gostje zmagali z 28:27. Zmagoviti zadetek za Magdeburg, evropskega prvaka 2022/2023, je dosegel Gisli Thorgeir Kristjansson par sekund pred iztekom časa.

Gašper Marguč, ki je že več kot desetletje član Veszprema, je sklonjene glave zapustil parket, saj moštvo, ki je bilo najboljše v skupinskem delu, tretje leto zaporedoma ne bo udeleženec F4. Bolj zadovoljna sta bila Janc in Makuc. Slednji je dosegel pet golov in imel tri podaje, Janc dva, Barcelona pa bo sedmič zapovrstjo igrala na zaključnem turnirju. Na zadnjih štirih je trikrat osvojila prvo mesto.

Že v sredo sta si mesto v Kölnu zagotovila Nantes in Füchse. Berlinčani so še drugič premagali Aalborg Aleksa Vlaha in bodo drugič v zgodovini kluba igrali na F4. Leta 2012 so morali v dvoboju za tretje mesto priznati premoč Koebenhavnu.

Na drugi strani bo francoski Nantes tretjič udeleženec F4, potem ko je na njem nastopil v sezonah 2017/18 in 2020/21. Ob prvem nastopu so v francoskem finalu priznali premoč Montpellieru, v drugem poskusu pa so v dvoboju za tretje mesto prav tako izgubili proti rojakom, in sicer zasedbi Paris Saint-Germaina.

Nantes je slavil tako doma kot v gosteh, oba slovenska igralca Gaber in Ovniček, ki se je ravno vrnil po poškodbi, pa sta ostala brez gola.