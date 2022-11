Radičevićevi ob slovesu bron, v Stožicah veliki finale eura

Danes se končuje 15. evropsko prvenstvo v rokometu za ženske, ki so ga gostile Slovenija, Severna Makedonija in Črna gora. Reprezentanca slednje je na tekmi za tretje mesto v Stožicah po podaljšk s 27:25 premagala Francijo in po letu 2012 spet osvojila kolajno na velikem tekmovanju. Leta 2012 je bila srebrna na OI in zlata na EP. Zdaj ima komplet odličij.

V velikem slogu se je od reprezentance poslovila članica Krima Mercatorja Jovanka Radićević, ki je bila osrednja osebnost malega finala, ki ga je zaznamovalo odlično navijanje gostov iz Črne gore. Veliki finale se je zaćel ob 20.30, v njem se merita branilka naslova Norveška, ki lovi deveti naslov, in trikratni evropski prvak Danska.

Že pred tem so objavili idealno postavo EP. Najboljša igralka je bila Norvežanka Henny Reistad. Krimova veteranka Radičevićeva je bila najboljša na desnem krilu. Štiri nominirane Slovenke, Ana Gros, Tamara Mavsar, Elizabeth Omoregie in Nataša Ljepoja, niso dobile dovolj glasov.

Idealna postava – MVP – Henny Reistad (Norveška), vratarka: Cleopatre Darleux (Francija), levo krilo: Emma Friis (Danska), leva zunanja: Cristina Neagu (Romunija), srednja zunanja: Stine Oftedal (Norveška), desna zunanja: Katrin Klujber (Madžarska), desna zunanja: Jovanka Radićević (Črna gora), krožna napadalka: Pauletta Foppa (Francija), obrambna igralka: Kathrine Heindahl (Danska).