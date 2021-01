Francija, Portugalska in Švedska napredovale odliko

Svetovno prvenstvo v rokometu

Francija, Portugalska in Švedska so prvi del rokometnega svetovnega prvenstva v Egiptu opravile z odliko. V skupinskem delu so dosegle po tri zmage, drugi del tekmovanja pa bodo začele s štirimi točkami. Francija je v zadnjem kolu premagala Švico s 25:24, Portugalska je bila boljša od Alžirije s 26:19, Švedska pa je ugnala Egipt s 24:23.Iz skupine E so se v drugi del uvrstile Francija, Norveška in Švica, v drugem delu pa jih čakajo Portugalska, Islandija in Alžirija, najboljša trojica iz skupine F. Francija in Portugalska imata pred nadaljevanjem turnirja štiri točke, Norveška in Islandija po dve, Švica in Alžirija pa sta brez njih.Za slovenske ljubitelje rokometa je bila najbolj zanimiva skupina H. V drugi del tekmovanja so napredovale Rusija, Slovenija in Belorusija. Slovenija se bo v drugem delu tekmovanja pomerila z Egiptom, Švedsko in Severno Makedonijo. Švedska je v drugi del tekmovanja prenesla štiri točke, Rusija tri, Slovenija in Egipt po dve, Belorusija eno, Severna Makedonije pa nobene.Avstrija, Maroko, Čile in Južna Koreja bodo nastopili v predsedniškem pokalu za razvrstitev od 25. do 32. mesta.Tekme 3. kola v skupinah A, B, C in D bodo na sporedu jutri. Nemčija, Madžarska, Urugvaj, Katar, Hrvaška, Danska in Argentina so si že zagotovili uvrstitev v drugi del.Francija : Švica 25:24 (14:14)Norveška : Avstrija (20:17)Portugalska : Alžirija 26:19 (14:9)Islandija : Maroko (23:19)Severna Makedonija : Čile 32:29 (16:17)Švedska : Egipt 24:23 (9:12)