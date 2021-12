Francozinje in Norvežanke za zlato kolajno v Granollersu

Veliki finale med francoskimi in norveškimi rokometašicami se bo v Granollersu pričel ob 17.30, tekma za bronasto kolajno med Špankami in Dankami pa ob 14.30. Francozinje in Norvežanke so na Pirenejski polotok prišle kot papirnate favoritinje. Svoje skrbno negovane rokometne mišice so pokazale že v skupinskem in glavnem delu tekmovanja, predvsem pa v tekmah na izpadanje.

Francija je v četrtfinalu premagala Švedsko z 31:26, v polfinalu Dansko s 23:22, medtem ko je bila Norveška v četrtfinalu boljša od Rusije s 34:28, v polfinalu pa od Španije s 27:21.

Francija, ki je na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu osvojila odličje zlatega leska, bo v Španiji naskakovala tretjo končno zmago na svetovnih prvenstvih po Hrvaški 2003 in Nemčiji 2017, Norveška, sicer tretjeuvrščena z letošnjega prvega rokometnega vrhunca v deželi vzhajajočega sonca, pa četrto zmago. Na rokometni Mont Everest se je povzpela že na Norveškem in Danskem 1999, v Braziliji 2011 in na Danskem 2015.