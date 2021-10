Gladiator Bezo se v domovino vrača kot svetovni prvak

V nadaljevanju preberite:

Trije naslovi evropskega prvaka z Gorenjem (2009, 2012, 2013), nemški pokal (2016), evropska liga (2021) in svetovno klubsko prvenstvo (2021) z Magdeburgom. Bron na svetovnem prvenstvu 2017 in nastop na olimpijskih igrah v Riu 2016 s Slovenijo. Ko bo Marko Bezjak obesil rokometne copate na klin, bo lahko z nasmeškom potegnil črto pod kariero, ki bi jo rad oplemenitil še z eno lovoriko, bundesligaško. V torek se bo vrnil v Rdečo dvorano. Kaj je 35-letni Prlek povedal o turnirju v Savdski Arabiji, o Nemčiji, o svojem Jeruzalemu, kdaj namerava končati športno pot in kaj bo počel po tem?