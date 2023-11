Gorenje razbilo Krko, Trimo ostaja na vrhu, lokalni derbi Svišu

V 10. kolu državnega prvenstva v rokometu je vodilni Trimo v gosteh premagal Koper in ostal na vrhu lestvice. Gorenje je potrdilo vzpon forme in za 11 golov premagalo jalovo Krko. Rokometni praznik v Ivančni Gorici se je končal z zmago domačega Sviša proti Škofljici. Prvaki iz Celja v nedeljo gostijo Loko.

Liga NLB je še naprej razburljiva, kot že dolgo ne, dvorane pa so dobro zasedene. V Rdeči dvorani je Gorenje v prvem polčasu Krki dovolilo le štiri gole in na koncu zmagalo za 11 golov, kar je dober obet pred nadaljevanjem nastopov v evropski ligi, kjer je ekipi Zorana Jovičića obeta napredovanje. Proti Novomeščanom, ki so se po odličnem začetku znašli v krizi, sta bila najbolj učinkovita mlada Tarik Velić in Tarik Mlivić s 7 oz. 6. goli.

»V tekmo smo vstopili fantastično, tako kot moramo in tako kot smo se dogovorili. Vedeli smo, da je ekipa Krke zelo nevarna z vseh položajev in da so zelo čvrsti v obrambi. Danes smo odigrali zelo resno, obramba je bila na vrhunskem nivoju in posledično je tudi meni steklo. Vesel sem, da smo rutinirano slavili in da so priložnost za igro dobili vsi igralci. Sedaj pa so naše misli usmerjene v naslednjo evropsko tekmo,« je povedal vratar Matevž Skok, junak prejšnje tekme s Cuenco, s katero se bodo ose znova pomerile v torek v Španiji.

Trimo v zadnjem času melje vse pred seboj in odločno lovi prvo lovoriko v klubski zgodovini. Moštvo Uroša Zormana je zlahka preskočilo koprsko oviro, najbolj učinkovit je bil Jan Jurečič z 9 goli.

Dvorana v Ivančni Gorici je pokala po šivih, sladke zmage v lokalnem derbiju pa se je veselil Sviš, čeprav so tudi gostje iz Škofljice pokazali, da niso naključno prišli v prvo ligo.

Pred sezono zelo ambiciozni Slovan z Borisom Deničem ne najde poti iz krize. Tudi v Ribnici je doživel visok poraz in ga namesto lova na evropsko vozovnico čaka težek boj za obstanek. Na desetih tekmah je vpisal zgolj eno zmago. Ribnica pa je na petem mestu prehitela Krko. Znova je blestel Uroš Knavs, ki je dosegel 12 golov.

Izidi 10. kola 1. NLB:

Petek:

Dobova – Slovenj Gradec 26:34 (11:16; Pintar 8, Suban 4; Levc 9, Majcen 7)

Sobota:

Gorenje Velenje – Krka 31:20 (14:4; Velić 7, Mlivić 6; Leon Rašo in Dino Rašo po 3).

Koper – Trimo Trebnje 23:30 (8:16; Poklar 7; Jurečič 9, Miklavec 7)

Sviš Ivančna Gorica – Škofljica 33:26 (13:12; Marojević, Grum in B. Cirar po 5; Juš Rot 6, Jon Rot 4)

Ljubljana – Jeruzalem Ormož 23:25 (12:11; Jaklič 6; Hebar 7, Krabonja 6)

Riko Ribnica – LL Grosist Slovan 38:32 (20:16; Knavs 12, Ljevar 7; Budja 10, Pipp 7)

Nedelja:

Celje Pivovarna Laško – Urbanscape Loka (18).