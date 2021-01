Gostitelji zlahka prek Severne Makedonije, nova zmaga Francije

Galski petelini prek Avstrijcev

Francozi so na svojem drugem dvoboju premagali Avstrijce in ohranili popoln izkupiček. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP



Portugalci v drugem polčasu strli odpor Maroka

Svetovno prvenstvo v rokometu

Standings provided by SofaScore LiveScore

Standings provided by SofaScore LiveScore

Standings provided by SofaScore LiveScore

Na svetovnem prvenstvu v rokometu so domačini Egipčani v skupini G brez večjih težav premagali Severno Makedonijo (38:19), drugo zmago so dosegli tudi svetovni podprvaki Francozi, ki so bili v skupini E boljši od Avstrije s 35:28.Gostitelji turnirja so se po zmagi nad Čilom pomerili s Severno Makedonijo in zmagali s skoraj 20 goli razlike, s čimer so si zagotovili mest v naslednjem delu tekmovanja. Egipt je tekmo odločil že v prvem polčasu, ki jo je dobil z 20:6, v nadaljevanju pa je brez težav nadzoroval potek tekme. Prvi zmagovalcih je bil najboljši strelecz osmimi goli, pri Severni Makedoniji pains po tremi goli.V tej skupini imajo dve zmagi tudi Švedi, ki so danes premagali Čile z 41:26. Švedi so ob glavnem odmoru vodili za štiri (20:16), v drugem delu pa so pobegnili na dvomestno prednost in zasluženo zmagali.V skupini E so bronasti z zadnjega prvenstva Francozi vknjižili še drugo zmago. Po uspehu nad podprvaki Norvežani so tokrat premagali še Avstrijce (35:28). Naši severni sosedje so se dobro zoperstavili galskim petelinom in v prvem polčasu zaostajali največ za pet, ob glavnem odmoru je bilo 13:17.Francozi so bili tudi v drugem delu boljši nasprotnik, vendar pa niso uspeli pobegniti na dvomestno prednost, vodili so za največ 8 golov. Za Francoze so po štirikrat zadeliin, pri Avstrijcih pa je bil najbolj razpoložens sedmimi goli.Norvežani so s šestimi goli razlike odpravili Švicarje (31:25). Severnjaki so vodili že po prvem polčasu (17:13) in njihova zmaga nikoli ni bila ogrožena. Pri Norvežanih je bil prvi strelecz enajstimi goli, pri Švici pas sedmimi goli.V skupini F sta zmagali Portugalska in Islandija.Portugalska se je morala potruditi za visoko zmago proti Maroku (33:20). Afriški predstavnik se je v prvem polčasu dobro zoperstavil Portugalcem in imel ob odmoru ugoden rezultat 12:12. A v nadaljevanju so Portugalci le pokazali svojo premoč, zrežirali niz 11:1 (23:13) in tekmo varno pripeljali h koncu.je za zmagovalce dosegel devet golov.Islandija je nadigrala Alžirijo z 39:24. Islandija je že ob polčasu vodila za dvanajst (22:10) in v nadaljevanju ni imela več veliko dela. Najboljši strelec tekme je bilz 12 goli.Avstrija - Francija 28:35 (13:17)Švica - Norveška 25:31 (13:17)Maroko - Portugalska 20:33 (12:12)Alžirija - Islandija 24:39 (10:22)Egipt - Severna Makedonija 38:19 (20:6)Čile - Švedska 26:41 (16:20)