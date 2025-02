Grk blestel v dresu Slovana, ki je vsaj začasno zavzel vrh lestvice

Rokometaši Slovana so pričakovano na Kodeljevem premagali Koper in se vsaj začasno povzpeli na prvo mesto lige NLB. Znova ga lahko zavzame Celje Pivovarna Laško, a ga jutri čaka težko gostovanje v Mokronogu pri tretjeuvrščenemu Trimu.

Če bo ekipa Paula Pereire odnesla obe točki, bo praktično osvojila prvo mesto po rednem delu lige NLB in imela najboljše izhodišče v drugem delu prvenstva.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so slabo odprli obračun proti zadnjeuvrščenim Koprčanom. Sredi prvega polčasa so dvakrat zaostali za tri gole (4:7, 5:8), v zadnjem delu prve polovice tekme pa še tretjič (10:13). Ljubljančani so tik pred polčasom ujeli tekmece z Obale in izenačili na 13:13, v drugi polovici tekme pa po pričakovanju dokončno zlomili njihov odpor.

Zormanovi izbranci so močno dvignili raven svoje igre v napadu in obrambi ter v 47. minuti povedli za deset golov (26:16), najvišjo prednost 16 golov pa so si priigrali prav na koncu dvoboja (35:19). V ljubljanski ekipi je bil najbolj učinkovit mladi Grk Nikolaos Tzortzinis s sedmimi goli, vratar Vladimir Gošić pa je zbral 16 obramb.

Liga NLB, 21. kolo:

Petek:

Slovan – Koper 35:19 (13:13)

Slovenj Gradec – Sviš 26:24 (10:14)

Krško – Krka 25:31 (8:17)

Sobota:

Jeruzalem – Loka (19.00)

Trimo – Celje PL (19.45)

Nedelja:

Ribnica – Gorenje (18.00)