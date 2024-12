Trimo niza zmage, padli tudi prvaki; Celjani zajezili Krko

Rokometaši Trima so se po slabšem začetku sezone ogreli na delovno temperaturo. Konec tedna so visoko premagali tedaj še vodilni Slovan, danes pa so nadigrali tudi prvake iz Velenja. Bilo je 27:24. Celje Pivovarna Laško nadaljuje s prepričljivimi predstavami, v Zlatorogu je s 26:24 padla močna Krka. Ekipa Paula Pereire ostaja vodilna na lestvici.

Trimo je v drugem polčasu vodil že z 22:17, ampak končnica je bila napeta, gostje so se približali na gol zaostanka, dvome o zmagovalcu pa je razblinil Jan Jurečič. Najboljši igralec je bil sicer Vid Miklavec z devetimi zadetki. V Celju je so imeli domači igralci ves čas tekmo pod nadzorom, sedem golov je dosegel Uroš Miličević, šest Andraž Makuc. Slovan je visoko premagal Krško.

Liga NLB, 15. kolo:

Celje Pivovarna Laško – Krka 26:24

LL Grosist Slovan – Mistral Krško 36:24

Trimo Trebnje – Gorenje Velenje 27:24

Koper – Urbanscape Loka

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica – Riko Ribnica

Slovenj Gradec – Jeruzalem Ormož