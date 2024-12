Prvaki želijo na derbiju končati negativni niz

Štiri zaporedne poraze so že doživeli rokometaši Gorenja v ligi NLB in padli na peto mesto na lestvici. Negativno serijo bodo branilci naslova državnega prvaka želeli končati jutri, ko bodo v derbiju 16. kola gostili večne tekmece iz Celja Pivovarne Laško.

Velenjčani trenerja Zorana Jovičića so ničle vpisali proti Loki, Krki, Slovanu in Trimu, v tem času so Celjani nanizali štiri zmage in prevzeli prvo mesto, ki ga bodo želeli zadržati tudi po 133. večnem derbiju.

Liga NLB, 16. kolo; danes: Jeruzalem – Slovan (18), Krško – Trimo, Ribnica – Slovenj Gradec, Loka – Sviš (vse 19), Krka – Koper (20); nedelja: Gorenje – Celje PL (20).