Grosova preluknjala madžarsko mrežo

Rokometašice Krima Mercatorja so na prvi tekmi za uvrstitev v četrtfinale lige prvakinj v Ljubljani premagale madžarski Ferencvaros s 33:26 (15:14). Okrepljene krimovke - pred kratkim je vodstvo ljubljanskega kluba v svoje vrste zvabilo dve kakovostni igralki iz Rusije, slovensko zvezdnico Ano Gros iz moskovskega CSKA, tik pred današnjo tekmo pa še črnogorsko krožno napadalko Tatjano Brnović iz Rostova na Donu - so na kolena položile tradicionalne mednarodne tekmice in storile velik korak proti četrtfinalu. Končna odločitev o napredovanju med osem bo padla 2. aprila v Budimpešti, Ljubljančanke pa bodo tekmo začele s sedmimi goli prednosti.

Jovana Risović zbrala kar 17 obramb

Na današnji prvi medsebojni tekmi sta bili osrednji osebnosti Grosova in srbska vratarka Jovana Risović. Prva je dosegla 13 golov, druga pa je zbrala kar 17 obramb. V kultni dvorani pod Šišenskim hribom se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Domače rokometašice so v četrti minuti povedle s 3:1, a so jih tekmice iz madžarske prestolnice hitro ujele in izenačile na 3:3.

Andrea Lekić je primaknila dva gola. FOTO: Krim Mercator

Do 25. minute je bila tekma povsem enakovredna (11:11), tehtnica se je nagibala na eno in drugo stran, v drugi polovici prvega polčasa pa jo je na stran Krima nekoliko prevesila srbska vratarka Jovana Risović. Po njenih sijajnih posredovanjih so si krimovke v 28. minuti prvič na tekmi priigrale tri gole prednosti (14:11), a so v končnici zaigrale malce neodgovorno, tak da so se na veliki odmor podale z najmanjšo možno prednostjo (15:14).

V 54. minuti do najvišje prednosti na tekmi

Izbranke ukrajinske trenerke s slovenskim potnim listom Natalije Derepasko so po izjemno izenačenem prvem polčasu, ko je bil izid kar 10-krat izenačen, v nadaljevanju zaigrale sijajno. Z granitno obrambo in izjemno učinkovito Grosovo - Velenjčanka je že v 42. minuti tekmicam zabila svoj deseti gol - so sredi drugega polčasa povsem zasenčile tekmice iz madžarske prestolnice in njihovega trenerja Gaborja Eleka prisilile, da je med 42. in 45. minuto zahteval obe minuti odmora.

Nataša Derepasko FOTO: Delo

Krimovke so si po simultanki Grosove in njenih soigralk medtem v 45. minuti že priigrale šest golov prednosti (25:19). V nadaljevanju niso popustile niti za ped, v 54. minuti so si po golih izjemno razpoložene Grosove in Francozinje Allison Pineau priigrale najvišjo prednost na tekmi (31:24), lepe zaloge v golih pa nato v končnici niso zapravile.