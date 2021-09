Hladna prha za Krim na Švedskem

Standings provided by SofaScore LiveScore

Rokometašice Krima Mercatorja prve tekme sezone v EHF ligi prvakinj niso začele po željah in pričakovanjih. Z 28:29 so izgubile na Švedskem pri Sävehofu. To ni dober obet pred sobotno prvo domačo tekmo, ko v Stožice prihaja veliki Györ.V mladi švedski ekipi je blestela reprezentantkaz 11 goli, šest jih je za domačo ekipo dosegla. Pri Krimu, ki že dolgo časa ni imel tako zvezdniške ekipe, je sedem zadetkov dosegla. Po pet sta jih prispevaliin, tri je zbralapo dvain, med strelke sta se vpisali šeinje ubranila osem žog.Trenerje bil zadovoljen, ko krimovke skoraj 11 minut niso prejela gola in vodile s 4:0, ampak potem so močno popustile. Sävehof je devet minut pred koncem vodil s 25:23, Slovenke pa so z delnim izidom 3:0 zasukale izid. Gostiteljice so bile bolj zbrane. Po izenačenju povratnice Lekićeve na 28:28 je zmagoviti zadetek dosegla Koppangova. Zadnji Krimov napad se je izjalovil.V skupini B so šein turški. Krim se je poleti močno okrepil, meri celo na sklepni turnir v Budimpešti, ampak vrnitev na vrh bo očitno trnova.