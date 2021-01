Hrvati in Španci so jih dobili po prstih

Drugi dan moškega rokometnega svetovnega prvenstva v Egiptu sta dva od favoritov osvojila zgolj po točko. Hrvaška proti Japonski, Španija pa proti Braziliji. Obe tekmi sta se končali z 29:29. Branilci naslova Danci so s 34:20 ugnali Bahrajn.





V skupini C je najprej Katar ugnal Angolo s 30:25, Hrvati pa so bili na pragu poraza proti Japoncem, saj so zaostajali z 9:16 in 18:22. Toda devet sekund pred koncem tekme za točko poskrbel Ivan Ćupić s sedemmetrovko. S sedmimi goli je bil pri Hrvatih sicer najboljši Marino Marić, pri Japoncih je Juto Agarie zbral pet golov.



V skupini B so Španci izenačili rezultat šest sekund pred koncem, ko je zadel Raul Entrerrios. S po štirimi goli so bili sicer najučinnkovitejši Angel Fernandez Perez, Ferran Sole Sala in Joan Canellas Reixach. Pri Brazilcih sta po šestkrat zadela Rogerio Moraes in Haniel Langaro. V tej skupini je Tunizija izgubila proti Poljski z 28:30.



V skupini A je Nemčija brez vsakršnih težav ugnala Urugvaj s 43:14, v skupini D pa branilka naslova Danska Bahrajn s 14 goi razlike, pri čemer je Mathias Gidsel zadel desetkrat.



Iz vsake skupine bodo v drugi del napredovale po tri najboljše reprezentance.



Slovenija, ki je uvodoma gladko premagala Južno Korejo, bo v 2. kolu v soboto ob 18. uri igrala z Rusijo.

Današnji izidi na SP

Skupina A:

Nemčija : Urugvaj 43:14 (16:4)

Madžarska : Zelenortski otoki 34:27 (19:14)



Skupina B:

Španija : Brazilija 29:29 (16:13)

Poljska : Tunizija 30:28 (17:17)



Skupina C:

Katar : Angola 30:25 (14:13)

Hrvaška : Japonska 29:29 (14:17)



Skupina D:

Argentina : DR Kongo 28:22 (13:14)

Danska : Bahrajn 34:20 (19:10)

