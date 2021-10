Jaku so se uresničile sanje, poklicala je bundesliga

Jaka Malus je zbral 13 nastopov za Slovenijo. FOTO: Leon Vidic

bo še okrepil navzočnost slovenskih rokometašev v nemški bundesligi. S sezono 2022/23 se bo preselil h Göppingenu, s katerim je podpisal dveletno pogodbo.Malus, ki se je rokometne obrti naučil v Celju Pivovarni Laško ter bil kapetan zelo uspešnih kadetske in mladinske reprezentance, preživlja tretjo sezono pri beloruskem Meškovu iz Bresta, kjer nastopa tudi v ligi prvakov. V tej sezoni se mu je pridružil, ki pa bo poleti odšel v poljske Kielce.Petindvajsetletni Malus (190 cm), ki lahko igra na mestu organizatorja igre in levega zunanjega igralca, se bo v Göppingenu pridružil reprezentančnemu kolegu, vratarju, za zelene igrata tudi bivša člana Celja PLinŠportni direktorje bil zadovoljen z dogovorom. »Že nekaj časa smo opazovali razvoj Jake Malusa. V našo ekipo se bo izredno lepo vklopil. Pri 25 letih ima že ogromno izkušenj iz lige prvakov, lahko pa še veliko napreduje,« je dejal nekdanji rokometaš za spletno stran kluba. Trenerse veseli prihoda novinca: »V Jaki bomo dobili odličnega organizatorja igre, ki je tudi zelo nevaren za gol in ga odlikuje velika dinamika. Pooseblja našo filozofijo hitrega in močnega rokometa.«Malus se veseli novega izziva. »Vedno sem sanjal o tem, da bom nekega dne igral v bundesligi, ki je najboljša na svetu. Zelo vesel in ponosen sem, da bom lahko zastopal barve tako uglednega kluba, kot je Göppingen. Ekipa je mlada in zelo ambiciozna. Naredil bom vse, da bomo uresničili cilje in razveselili navijače,« je izjavil Malus, ki bo zamenjal islandskega srednjega zunanjega igralca