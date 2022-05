Jovičić in Toskić se strinjata: Odločilna bo ena žoga

V nadaljevanju preberite:

Je treba kar malo pobrskati po spominu, kdaj je bil nazadnje sklepni turnir v pokalu Rokometne zveze Slovenije. To je bilo maja 2019, epidemija covida-19 je preprečila naslednji dve izvedbi. Pokal je tako še vedno v lasti rokometašev Gorenja, ki so pred tremi leti v Novem mestu prekinili sedemletno prevlado Celja Pivovarne Laško. Tudi letos se bosta v Slovenj Gradcu glavna favorita pomerila že v sobotnem polfinalu (20.00). Prej bosta igrala Dobova in Loka (17.00). Finale bo v nedeljo ob 17.30. Kaj sta pred tekmo povedala trenerja Zoran Jovičić in Alem Toskić?