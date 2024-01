Köln vabi Slovence: Najboljše mesto za zgodovinski poraz treh levov

DomBlick je samo eden izmed mnogih manjših družinskih hotelov nižjega cenovnega razreda okrog Stolnice svetega Petra (Kölner Dom) v središču Kölna. Kot namiguje ime, je iz njega (ravno še) mogoče videti stolpa znamenite katedrale, najvišje gotske cerkve v Evropi. Ta bo osrednje stičišče množice navijačev, ki bodo poleti romali v glavno mesto zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija, tudi več kot 10.000 Slovencev, ko bo na tamkajšnjem štadionu RheinEnergie 25. junija zadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva v nogometu med Anglijo in Slovenijo.

Lastnika hotela DomBlick, brata Danijel in Denis Okić, se veselita nogometnih gostov iz sedmih držav, ki bodo igrale v Kölnu. FOTO: P. Z.

V Nemčiji se je ravno končalo 16. EP v rokometu, sklepni boji so bili v hramu evropskega rokometa Lanxess Areni. EHF euro v Nemčiji je bil zgodba o uspehu, dvorane so bile polne, vzdušje odlično. Skupaj rekordnih milijon gledalcev. Boljše generalke pred Uefinim eurom 2024 bi si Nemci težko želeli.

Omenjeni hotel DomBlick na Domstrasse 28 je bil tudi v tem nepriljubljenem januarskem terminu razprodan. Tako bo tudi med bližnjim karnevalom in tako bo tudi med nogometnim spektaklom, ko bo na vseh hotelih v okolici znan napis: »Kein Zimmer frei«.

»Imeli smo polno rokometnih navijačev, zdaj prihaja pustni karneval, ki mu v Evropi ni enakega. Samo tisti iz Ria de Janeira se lahko primerja z našim. Saj ste videli, da ljudje že zdaj hodijo naokrog našemljeni, pa se petdnevno osrednje rajanje začne šele 8. februarja. Pričakujem, da bo med nogometnim EP podobna 'norišnica',« je razložil Danijel Okić, ki je skupaj z bratom Denisom leta 2016 prevzel hotel od strica. »V Sarajevu sva delala za nemško firmo, ki je izdelovala ortopedske pripomočke, potem pa sva želela na svoje in ponudila se nama je priložnost,« je razložil Danijel.

Katedrala v Kölnu je najvišja v Evropi. FOTO: Reuters

Brata Okić sta Hrvata iz BiH in sta si v Lanxess Areni, ki sprejme 20.000 ljudi, ogledala tekmo med Nemčijo in Hrvaško. Zmagala je Hrvaška. »Lanxess Arena je res nekaj posebnega, ker je v središču mesta tik ob Renu. Nogometni štadion je na obrobju in tja se ne da peš. Je pa prevoz z vlakom enostaven. Tri postaje z železniške postaje in potem tam čakajo avtobusi eden za drugim. Tukaj imamo s tem izkušnje, naš 1. FC Koln je tradicionalni prvoligaš in v nekaj minutah se štadion napolni iz izprazni. Vse gre tekoče,« pove Danijel Okić.

Sprehod po mostu Hohenzollernbrücke je zabaven. FOTO: P. Z.

Brata si lahko maneta roke, cene namestitev v času eura že gredo v višave. »Običajno so naše sobe dobrih 100 evrov na noč, ampak povpraševanje je ogromno in cene naraščajo vrtoglavo. To ni odvisno od naju, vsi manjši hotelu v okolici smo v istem sistemu in nimamo vpliva na cene. Kot so mi povedali kolegi, že imajo ponudbe po 350 in 400 evrov na noč med EP. Noro, ampak seveda se ne pritožujem,« pove starejši brat Denis.

Köln bo gostil pet tekem. »Malce se bojimo Angležev, ki znajo biti nasilni, kadar se napijejo. Sicer pa nam prihajajo Švicarji, Belgijci, Romuni, Škoti, Madžari, Slovenci, vsi fini ljudje. Poleg Angležev in Škotov zaradi bližine pričakujemo tudi ogromno Belgijcev. V mestu se veselimo prvenstva in smo ponosni, da smo gostitelji,« doda Danijel in ob trem malce povezne pogled, saj na Uefini loteriji ni bil med srečneži: »Prijavil sem se za vse tekme v Kölnu, pa nisem dobil niti ene vstopnice. Menda je bilo povpraševanje več desetkrat večje od razpoložljivih vstopnic.«

Med EP bo v Kölnu zelo težko dobiti namestitev. FOTO: P. Z.

München in Stuttgart, ki bosta pred tem gostila tekmi Slovenije, sta lepi mesti, ampak milijonski Köln je vsaj z vidika praktičnosti najboljši. Vse se dogaja okrog katedrale, tam je veliko trgov z izjemno ponudbo, na levem obrežju Rena je sicer nekaj turističnih pasti, ki se jim je boljše izogniti. Najbolj priporočljiv je obisk Heumarkta, ravno prav velikega trga blizu cerkve in postaje, na katerem je množica gostiln vseh vrst z lepimi terasami, na katerih bo v toplih dneh prav prijetno peti navijaške pesmi.

Priporočljiv je sprehod čez Hohenzollernbrücke, most, na katerem je na tisoče ljubezenskih ključavnic, podobno kot na ljubljanskem Mesarskem mostu, s tem, da je jeklenih obeskov vsaj dvajsetkrat več, kot je tudi Ren dvajsetkrat širši od Ljubljanice.

Jürgen Aamann vabi Slovence v Köln. FOTO: Köln Tourismus.

Köln, kjer se je leta 1709 nastala znamenita kolonjska voda, so sicer predlani spoznali že košarkarski zanesenjaki, ki so podpirali Luko Dončića in njegove, ampak letos bo zares prava slovenska veselica. Marsikdo bo presenečen, ko bo naročil pivo, dobil bo dva decilitra znamenitega Kölscha, toda brez skrbi. Natakarice skrbijo, da nihče ni žejen, na podstavek rišejo črtice in jih na koncu seštejejo. Pivo pa je ves čas sveže ...

Ne samo hotelirji in gostinci, tudi mestne oblasti so v velikem pričakovanju. »Ni običajno, da v enem letu gostimo dve tako veliki tekmovanji. Veseli smo, da bomo po rokometnih imeli tudi nogometne navijače. Zdaj je veliko lažje, ker januar ni turistični mesec, ni sejmov, konvencij, ni še karnevala. Zato je več kot 100.000 navijačev popestrilo dogajanje. Junija jih bo še več, a za nas ne bo velike razlike. Prišlo bo sedem reprezentanc in z njimi navijači,« je povedal Jürgen Amann, predsednik turistične zbornice v Kölnu.

RheinEnergieStadion lahko sprejme skoraj 50.000 gledalcev. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

»Veseli smo, da bomo gostili Slovence. Ti lahko tukaj pričakujejo tri stvari: toplo dobrodošlico enega najlepših mest v Nemčiji z mnogimi znamenitostmi; drugič, geografsko ima Köln osrednjo lego, štiri mesta, ki bodo tudi gostila EP, lahko obiščete v manj kot 60 minutah z javnim prevozom ali avtomobilom. In ne nazadnje, pričakujejo lahko prav posebno vzdušje. Köln je zgodovinsko, a tudi sodobno, odprto, narodnostno pisano mesto s srečnimi in zadovoljnimi ljudmi. Vsem Slovencem priporočam, da pridejo v Köln in so priča znameniti zmagi proti reprezentanci treh levov,« nam je na dušo popihal Amann.

RheinEnergieStadion bo gostil pet tekem eura 2024. FOTO: Stephane Nitschke/Reuters

Dodaja, da bo Köln pripravljen na euro 2024: »Kar se tiče infrastrukture in transporta, imamo vse. Ker smo decembra izvedeli, kdo prihaja k nam in smo se zdaj bolj ukvarjali z rokometom, bomo marketinške projekte za nogometno EP začeli v teh dneh. Organizirali bomo vodene oglede mestnih znamenitosti v jezikih vseh sodelujočih držav. Izdali posebno navijaško izkaznico z mnogimi popusti, tudi za javni prevoz. V mestnem središču bo navijaška vas. V območju Tanzbrunnen na drugi strani Rena bodo vsi navijači brez vstopnic lahko gledali prenose tekem na velikem zaslonu. Povezali se bomo tudi z vsemi gostinci, ki bodo lokale okrasili z rekviziti sodelujočih reprezentanc. To pa še zdaleč ni vse,« zatrjuje Amann.