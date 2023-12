Šešku in Oblaku dobro znamenje za tekmo s Kanom in Bellinghamom

Anglija na stavnicah skupaj s Francijo velja za prvega favorita evropskega prvenstva v nogometu in bo želela v Nemčiji narediti še korak več kot nazadnje, ko je izgubila v finalu na Wembleyju z Italijo po 11-metrovkah.

Junija se bo v skupini merila z Dansko, Srbijo in Slovenijo, roke pa si manejo tudi televizijske hiše, saj naj bi gledanost eura na otoku presegla vse rekorde, saj v domovini nogometa verjamejo, da jim bosta Harry Kane in Jude Bellingham priigrala prvo lovoriko po SP 1966.

Kot poroča Daily Mail, so prvi znaki spodbudni. Tekmi z Dansko in Srbijo bo prenašal BBC, kar običajno prinese sreče reprezentanci treh levov. Na velikih tekmovanjih med SP 1998 in 2022 je namreč izgubila le dvakrat, kadar je njene tekme prenašala nacionalna televizija.

Dobra novica za Slovenijo pa je, da je doživela kar devet porazov, kadar so bili prenosi na rivalski ITV. Prav ITV pa bo prenašala tekmo med izbranci Garetha Southgata in Matjaža Keka v Kölnu 25. junija. Benjaminu Šešku, Janu Oblaku in druščini bi bilo kar prav, da Anglija dobi uvodni tekmi in si zagotovi napredovanje, za konec pa si privošči poraz proti reprezentanci, ki bo na EP nastopila prvič po letu 2000.

Slovenija še nima zmage na EP. V Belgiji in na Nizozemskem je remizirala s Srbijo in Norveško ter izgubila s Španijo.