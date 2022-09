Konec romantike, prihajajo tekme s pritiskom

V nadaljevanju preberite:

Jeseni 2019 so rokometaši Celja Pivovarne Laško v sicer topli Barceloni zmrznili pri minus 24 (21:45), let pozneje pri minus 14 (28:42), letos pa je temperatura padla na že bolj znosnih minus 8 (30:38), čeprav je pri vodstvu s 27:26 še 15 minut pred koncem kazalo na resno otoplitev. Če se bo tako nadaljevalo, bi lahko pivovarji kaj kmalu končali ledeno dobo v Blaugrani, ki traja od leta 1997. Celje bo v nedeljo gostilo Koper v ligi NLB, v sredo pa Nantes, proti kateremu so si po žrebu obetali točke. Kaj je o tem povedal Gal Marguč?