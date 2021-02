Koprčan nova okrepitev v Zlatorogu

Aleks Vlah je otrok koprskega kluba in naslednik Deana Bombača. FOTO: Uroš Hočevar

Aleks Vlah je v Zlatorogu podpisal triletno pogodbo. FOTO: CPL

Rokometni prvak Celje Pivovarna Laško se je za prihodnje obdobje dogovoril za prihod odličnega slovenskega srednjega zunanjega igralca in občasnega reprezentanta, 23-letnega, ki prihaja iz Zagreba.Vlah je svoje prve rokometne korake naredil v barvah koprskega kluba, katerega član je bil vse do začetka leta 2019, ko je odšel v Zagreb. V času nastopanja za Koper je dobil tudi prvo priložnost zaigrati za slovensko člansko rokometno reprezentanco, za katero ima 14 nastopov, pred tem pa je seveda nastopal tudi za mlajše vrste reprezentance. Zadnji dve sezoni je nastopal za zagrebški klub in se trikrat na uradnih tekmah pomeril s Celjani, nazadnje je bil v tej sezoni najboljši strelec svoje ekipe. Celjski klub je z njim podpisal triletno pogodbo.»S Celjem smo bili v stiku že takrat, ko sem igral še za Koper in vedno je obstajal določen obojestranski interes. Vmes so se zadeve odvile drugače, pristal sem v Zagrebu, sedaj pa se je znova pojavila priložnost, ko sem se odločil, da zamenjam klub. Vesel sem, da smo se dogovorili, imel sem sicer še nekaj ponudb iz tujine, a popolnoma sem prepričan, da je Celje prava sredina zame in moj napredek. Tu poznam praktično vse igralce, imam že izkušnje iz lige prvakov, bil sem tudi že reprezentant in gotovo si lahko ta status tu znova povrnem. Vendar prvenstveno želim z mojimi bodočimi soigralci tudi dosegati uspehe, biti državni prvak, sam tega naslova še nimam, v ligi prvakov pa igrati vidno vlogo ter se redno potegovati za izločilne boje, oziroma ob pravi kemiji, odločenosti, tudi kaj več. Verjamem, da se bom hitro vklopil, da bomo dobro delali in da nas bo krasilo odlično vzdušje, zato se začetka naslednje sezone že sedaj veselim,« je ob podpisu povedal Vlah.Zadovoljen je tudi trener: »Aleks je igralec, ki smo ga že v preteklosti videli v svojih vrstah, vedno za okrepitvami najprej pogledujemo v slovenskem prostoru, oziroma med domačimi igralci in vesel sem, da smo se sedaj dogovorili. Gre za tip igralca, ki je hiter, lahko igra na srednjem ali levem zunanjem položaju, to pa lahko ponudi dodatno širino naši igri v navezi s Patrikom Lebanom. Na levem zunanjem položaju imamo mlade igralce, ki bodo to širino in alternativo potrebovali. Kljub temu, da je še dokaj mlad, je že bil član slovenske reprezentance, z Zagrebom igra v ligi prvakov, torej ima dovolj izkušenj, da bo dodana vrednost naši igri. Prepričan sem, da se lahko še razvije in da mu bomo pri tem pomagali, saj gre tudi karakterno za tip igralca, ki se bo vklopil v naš sistem dela in verjamem, da je za naš klub odlična okrepitev.«Celjani so se pred tem dogovorili za prihod mladega hrvaškega reprezentanta, 20-letnega, ki bo na levem zunanjem položaju zamenjal rojaka. Jutri bo Celje v ligi prvakov gostilo Veszprem.