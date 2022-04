Krim po osmih letih v top 8, diši po F4

Po letu 2014 so se rokometašice Krima Mercatorja, dvakratne evropske prvakinje (2001, 2003) zavihtele med osmerico najboljših ekip v EHF ligi prvakinj. Kot so zatrjevale pred potjo na Madžarsko, proti Ferencvarosu niso branile sedem golov prednosti (33:26), temveč tudi v vroči dvorani v Erdu igrale na zmago. Niso je dosegle, ampak celo poraz z 22:26 jim je prinesel veselje. Napredovale so s skupnim izidom 55:52.

Ferencvaros : Krim Mercator 26:22 (8:10) Erd Arena, gledalcev 2200, sodnici Vujačić in Kazanegra (Črna gora).

Ferencvaros: Janurik, Suba, Edwige 1, Ballai, Szucsanszki, Csiszar-Szekeres, Kisfaludy, Harsfalvi, Stolle, Kovacs 1, Bölk 2, Marton 4, Malestein 4 (2), Klujber 10 (3), Szöllosi-Zacsik 1, Grbić 3; Krim Mercator: Risović (9 obramb), Arenhart (2); Radosavljević 1, Stanko 2, Sercien Ugolin, Pineau, Žabjek, van Kreij, Posavec 4, Klemenčič, Ljepoja 3, Varagić, Krpež-Šlezak 3, Brnović 2, Gros 4 (2), Lekić 3; sedemmetrovke: Ferencvaros 7 (5), Krim Mercator 2 (2); izključitve: Ferencvaros 4, Krim Mercator 4.

V četrtfinalu, zadnjem situ pred nastopom na sklepnem turnirju v Budimpešti, se bodo krimovke merile z branilkami naslova iz Vipers Kristiansand, proti katerim so v skupinskem delu doživele dva poraza, na Norveškem zelo visokega. Toda forma vliva upanje, da bi jim lahko uspel premierni nastop na majskem F4 v novi dvorani v madžarskem glavnem mestu.

Ana Gros je ob koncu pokazala, zakaj je ena najboljših strelk v ligi prvakinj. FOTO: Voranc Vogel

Madžarke so v izjemnem navijaškem vzdušju začele odločno in ušle na 5:2, toda Slovenk ni zagrabila panika, vrnile so se in zasukale izid, v vratih je bila spet razpoložena Jovana Risović (9 obramb v prvem polčasu), v napadu pa je presenetila veteranka Andrea Lekić.

Srbkinja, ki se bo poleti verjetno preselila prav v Ferencvaros, je dosegla tri gole in odlično podajala soigralkam. Gostiteljice so se predvsem posvečale trinajstratni strelki iz Tivolija Ani Gros, ki ni dosegla gola iz igre do 48. minute, ob tem pa puščale veliko prostora v obrambi drugim igralkam, denimo novi krožni napadalki Tanji Brnović, Nataši Ljepoja in Pauli Posavec.

Nataša Derepasko se je dobro znašla na klopi Krima. FOTO: RK Krim

Ob polčasu je imel Krim dva gola prednosti, razlika je narasla tudi na 11:8 in vprašanje četrtfinalista se je zdelo praktično odločeno. Takrat pa so Ljubljančanke zapadle v krizo in tekmicam dovolile zasuk z delnim izidom 4:0 za 12:11. Mrk je po posredovanju trenerke Nataše Derepasko hitro minil in Krim je spet prišel do vodstva ter že veliko pred koncem tekmo pripeljal v precej mirno končnico.

Ana Gros, igralka Krima za Areno Šport TV: »Zelo zadovoljna sem s tekmo, izkazale smo se kot ekipa. V obrambi smo začele zares odločno, na to sem zelo ponosna, saj ni lahko tukaj igrati. Borile smo se od prve do zadnje minute in še enkrat lahko rečem, da sem ponosna na nas. Četudi smo imele sedem golov prednosti, smo želele zmagati.«

Pri Ferencvarosu je bila razpoložena madžarska reprezentantka Katrin Klujber, ki je zabila deset golov, ampak imela je premalo pomoči soigralk. Za Krim je Hrvatica Posavčeva odigrala tekmo sezone in potrdila, da ima Derepaskova zares dolgo klop.

V zadnjih desetih minutah je zbranost tigricam popustila, vendar je bilo jasno, kdo bo napredoval v četrtfinale. Še posebej, ko je Barbara Arenhart malo pred koncem ubranila sedemmetrovko.

Krim si obeta, da bo proti Kristiansandu imel znova odlično podporo navijačev, ki so prišli tudi v predmestje madžarske metropole, tam pa sta si tekmo ogledala tudi predsednik RZS Franjo Bobinac in ljubljanski župan Zoran Janković.

Zanimivo, nova okrepitev Grosova je bila kljub slabšemu dnevu ob Posavčevi najboljša strelka s štirimi goli, Lekićeva, Katarina Krpež-Šlezak in Ljepoja so jih dodale po tri.

Prva tekma četrtfinala proti Kristiansandu bo v Stožicah 30. aprila.