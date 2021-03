Krim sestavlja galaktično ekipo, okrepitev še ni konec

Uroš Bregar bo imel najmočnejšo ekipo doslej. FOTO: Mavric Pivk

Tjaša Stanko se po zgodbah pri Podravki in Metzu vrača na Krim. FOTO: Tomi Lombar

Naslednji cilj: F4

Alison Pineau je bila na Krimu že pred šestimi leti, a je sredi sezone odšla. FOTO: Aleš Černivec

Le en gol v Moskvi je zmanjkal rokometašicam Krima Mercatorja, da bi se po letu 2014 spet prebile med najboljših osem klubov v ligi prvakinj. Vseeno lahko evropsko sezono ocenijo kot uspešno, saj je skoraj povsem na novo sestavljena ekipa dosegla nekaj odmevnih izidov. V prihodnji sezoni bodo cilji bistveno višji, trener Uroš Bregar bo imel močno okrepljeno zasedbo, s tem pa tudi več pritiska.Dvanajstega maja bo minilo 20 let, odkar je Krim, takrat pod imenom Krim Eta Neutro Roberts, prvič postal evropski prvak, ko je v Viborgu ubranil prednost s Kodeljevega. V klubu so se zato odločili, da bodo jubilej podkrepili s sestavo konkurenčne ekipe, vračajo sein, potrjen je prihod brazilske vratarke, ki bo dopolnjevala odličnoPogodbo sta podaljšali nizozemska in francoska reprezentantka,in. Ostaja spretna srednja zunanja igralka. Najboljša strelka je bila sicer Brazilka, ki pa je na izhodnih vratih.Tudi nekatere Slovenke so pokazale napredek, še leto več izkušenj ima(34 golov), v prvi sezoni se je izkazala(23), uspešno je s 16 zadetki debitirala levoroka, žal je bilo prezgodaj sezone konec za kapetanko. Interni dogovor v klubu je, da naj bi se po porodniški na Krim vrnila, podobno velja za bodočo mamico, Bregarjevo partnerico, ki bo rodila maja.V klubu naj bi v kratkem, najkasneje v začetku prihodnjega tedna, oznanili še nekaj zvenečih okrepitev, toda imena za zdaj ostajajo skrivnost. Po kuloarjih sta med drugimi zaokrožili imeni reprezentantkin, a imata še pogodbo v Bukarešti. Prišli naj bi dve krilni in dve zunanji igralki, morda celo še ena nekdanja krimovkaiz Budućnosti ...Kot je dejala direktorica, bo cilj v naslednji sezoni preboj na sklepni turnir četverice. Ta sezona je bila zaradi pandemije koronavirusa specifična in turbulentna, krimovke niso imele pripravljalnih tekem, dvakrat so bile v karanteni. Izkazale so se z zmagami proti Rostov-Donu, CSKA in Bietigheimu, odmevna sta bila remija v Rostovu in Bukarešti, bilo je tudi nekaj slabših predstav in visokih porazov (Metz, Ferencvaros, Esbjerg). Boljši del ekipe je bila obramba, v kateri je steber, ki napreduje tudi v napadu (32 golov), za kar imata zasluge tudi klubski legendi, trenerka krožnih napadalkin pomočnica trenerja»Krim vedno najbolje igra marca, ker vedno na novo sestavljamo ekipo, ta pa potrebuje pol leta, da se uigra. Tudi letos smo spomladi pokazali moč. Se je pa poznalo, da razen Risovićeve nobena od nosilk igre prej ni bila v tej vlogi v ligi prvakinj. Če bi imeli izkušeno igralko več, bi verjetno nastopili v četrtfinalu, saj smo bili zares blizu,« je po bridkem porazu v Moskvi povedal 42-letni Bregi, ki je Krim prevzel leta 2016.V četrtfinalu se bodo sicer za F4 borili Kristiansand in Rostov-Don, CSM Bukarešta (Lazović, Omoregie) in CSKA, Budućnost in Györ ter francoska kluba Brest) in Metz (Stanko).