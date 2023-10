Krim želi izbrisati svež madež iz Bukarešte

Med slovenskimi klubi je Krim Mercator najboljše začel evropsko sezono. Teden, v katerem, so nove zaušnice prejeli nogometaši in košarkarji Olimpije ter rokometaši Celja Pivovarne Laško, bodo Ljubljančanke želele ubraniti slovensko čast, ko bodo danes ob 16. uri upravičevale vlogo favoritinj pri Rapidu iz Bukarešte.

Krim ima po petih tekmah EHF lige prvakinj tri zmage, poraz pri Ikastu ter remi, ki ga je vpisal pred tednom v Tivoliju proti evropskemu prvaku Vipers Kristiansandu. V skupini B drži tretje mesto, ima sedem točk, tri manj od stoodstotnega Ikasta in eno manj od Esbjerga. Rapid ima eno zmago in je šesti s štirimi točkami.

Darja Dmitrijeva se je vrnila na treninge po poškodbi. FOTO: Dejan Javornik

Krimovke bodo imele v Romuniji dodaten motiv, saj jim je nazadnje prav Rapid preprečil uvrstitev v četrtfinale. Po tekmah v Stožicah (29:24) in Bukarešti (24:30) je na koncu en gol odločil v prid nasprotnic. Tokrat tekma ne bo v romunskem glavnem mestu, temveč v 130 km oddaljenem mestecu Mioveni.

Trener Dragan Adžić je znan po tem, da zna zelo dobro preučiti tekmeca in marčevska briska izkušnja mu bo v pomoč. »Priprave so potekale dobro, s pravo energijo. Zavedamo se, da naloga na bo lahka, saj ima Rapid kakovostno ekipo. Verjamem v nas in v našo igro,« je razmišljal Črnogorec, ki bo lahko spet računal na glavno organizatorico igre Darjo Dmitrijevo.

Dragan Adžić je zadovoljen s stanjem v ekopi Krima. FOTO: Voranc Vogel

Zanese se lahko tudi na kapetanko Barbaro Lazović. »Rapida dobro poznamo iz minule sezone. Gre za kakovostno zasedbo, ki pa se sicer letos še nekoliko lovi. Vzdušje v Romuniji bo zagotovo vroče, mi pa smo dolžniki. Osredotočene moramo biti nase in le še graditi na igri, ki smo jo prikazale v prvih petih tekmah,« je povedala Lazovičeva.

Lani je bila za Krim usodna Nizozemka Estavana Polman, ki je izpustila nekaj uvodnih tekem in se vrnila za zadnjo v Metzu, vodilne strelke v ekipi španskega trenerja Davida Gineste Montesa so Maria Grozav (18 golov), Dorina Korsos (16) ter Francozinja Orlane Kanor in Španka Marta Loper Herrero (po 14), v vratih je hrvaška reprezentantka Ivana Kapitanović.