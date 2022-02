Krimovke nadigrale Švedinje in ostajajo v igri za evropsko slavo

Krim Mercator se je oddolžil Sävehofu za bridek poraz v prvem kolu rokometne lige prvakinj in si na zadnji tekmi rednega dela zagotovil nastop v izločilnih bojih. Bili je 32:18. Za četrtfinale se bo na dveh tekmah konec marca pomeril s Ferencvarosem iz Budimpešte. Možnosti, da se sezona, ki se je začela slabo, konča s premiernim nastopom na sklepnem turnirju v madžarskem glavnem mestu.

Krim Mercator : Sävehof 32:18 (12:9) Dvorana Stožice, gledalcev 600, sodnici Alpaidze in Berezkina (Rusija). Krim Mercator: Arenhart (14 obramb), Risović; Radosavljević 2, Stanko 8, Sercien Ugolin 1, Pineau 2, Žabjek 1, van Kreij, Klemenčić 2, Ljepoja 3, Varagić 5, Ngombele, Gomilar Zickero, Krpež Šlezak 6 (1), Lekić 2, Svetik; Sävehof: Börjesson (12 obramb), Kroon Andersson (3); Liljeros, Rahunen, Huselius, Mortensen 2, Roberts 2, Høgaard 2, Aström Nilsson 4, Johansson, Jensen 3, Blomst 1, Andersson, Tolstrup Petersen 3, Rosell 1 (1), Haggerty; sedemmetrovke: Krim Mercator 1 (1); Sävehof 2 (1); izključitve: Krim Mercator 6, Sävehof 2.

Prvič v sezoni med minutami odmora ni bilo mogoče prešteti vseh gledalcev v dvorani Stožice, ljudje so prepoznali pomembnost dvoboja in prišli v večjem številu. A vložek je terjal davek tudi pri domačih igralkah, ki so se sicer srčno borile v obrambi, vendar v napadu igrale v krču in dolgo lomile odpor Skandinavk. Šele po treh minutah je prvi gol dosegla Tjaša Stanko, krimovke so potrebovale štiri napade za plus 3 (Katarina Krpež Šlezak 7-m; 21. minuta) in štiri za plus 4 (Alja Varagić 10:6; 27. minuta). V vratih je bila razpoložena Barbara Arenhart (8 obramb), s klopi je igro poživila Andrea Lekić, domača obramba je dobro zaustavila najbolj nevarno gostjo Jamino Roberts, ki je v prvem polčasu vpisala ničlo.

Kljub temu med odmorom pri 12:9 še ni bilo razrešeno vprašanje zadnjega potnika v izločilne boje. A na to ni bilo treba dolgo čakati. Stankova je bila že pri šestih golih, Brazilka Arenhartova je ubranila sedemmetrovko Robertsovi in Krpež Šlezakova je zabila dvakrat zapored za visokih 19:12 po 38 minutah. Igralke iz znane rokometne akademije iz Partilleja, predmestja Göteborga, niso imele moči, znanja za preobrat, voljo jim je zbijala Arenhartova, ki je na koncu zbrala 14 obramb. Najboljša strelka je bila Stankova z osmimi goli, Krpež Šlezakova in Varagićeva sta dosegli dva manj za zasedbo Nataše Derepasko.