Krimovke v soboto gostijo evropske prvakinje

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto v Stožicah gostile branilko naslova v ligi prvakinj, ekipo Vipersa iz Kristiansanda. Slovenske in norveške ekipi v elitnem evropskem rokometnem tekmovanju sta stari znanki, nazadnje sta se dvakrat pomerili v pretekli sezoni, ko je Vipers vsaj v Ljubljani stežka prišel do zmage.

V tekoči sezoni ekipi nista zbrali toliko točk, kot bi si želeli, zato bo sobotna tekma pomembna tako za ekipo Natalije Derepasko, ki bo prvič v vlogi glavne trenerke Krima Mercatorja, kot tudi za Oleja Gustava Gjerkstada na klopi Norvežank.

Brez večjih sprememb

»Model igre Krima je postavljen in je dober. Spremenili bomo le pristop v napadu, naše rokometašice biti morajo bolj odločne in samozavestne. Tekmice so nevarne z vseh položajev, naša naloga bo, da jih ustavimo,« je načrt Derepaskove za debi na klopi Krima.

»Večjih sprememb v ekipi ni pričakovati. Upamo in želimo si, da bi bila sreča končno na naši strani,« je v imenu igralk dodala kapetanka Nina Žabjek.