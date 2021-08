Krimovke vnovič v boj za evropski vrh

Olimpijska zmagovalka, Francozinja Océane Sercien-Ugolin, in trener Krima, tudi srbski selektor, Uroš Bregar. FOTO: Jure Eržen

Morilska skupina B

Rokometašice Krima Mercatorja so tik pred startom v novo sezono lige prvakinj, za katero so tudi letos dobile posebno povabilo Evropske rokometne zveze. Ekipa je dodobra okrepljena in v vodstvu ljubljanskega kolektiva obljubljajo enakovreden boj z najboljšimi v Evropi. »Lani smo prišli do točke, ko smo se lahko bolj ambiciozno ozrli v prihodnost. S skrbnostjo smo sestavljali ekipo in mislim, da se vračamo tja, kamor sodimo. Sestavili smo kombinacijo mladih drznih igralk ter izkušenih rokometašic. V klub smo res pripeljali skoraj vse okrepitve, ki smo si jih želeli in smo enakovredni tekmicam v elitni ligi,« je na predstavitvi ekipe v Ljubljani povedala športna direktoricain razkrila dodaten optimizem, potem ko je glavni pokrovitelj s klubom podaljšal pogodbo še za dve sezoni.Trenertaktične in tehnične zamisli z igralkami pili že vse od 12. julija. Večina treningov je potekala v Ljubljani, del v Kranjski Gori, ob prijateljski tekmi so se za sparing tudi letos dogovorili s Podravko iz Koprivnice. »Čaka nas še turnir v Koprivnici, na katerem bosta nastopila še Siofok in Ferencvaros. Potem nas pred startom septembra na Švedskem čakajo še skupni treningi z Györom. Smo konkurenčni in sezono začenjamo z velikim optimizmom,« je povedal Bregar. Ta poudarja, da je tudi letos ključ do uspeh dobra obramba. »Ta omogoča hiter nasprotni napad in to je tudi igra, s katero je do naslova v Evropi prišel Kristiansand. Komaj čakamo prve prave tekme,« še pravi ljubljanski strateg.Ekipo je okrepila Francozinja, skupaj zpa ima ljubljanski tabor kar dve igralki, ki sta se na olimpijskih igrah v Tokiu veselili zlatega odličja. V ekipo se vračata tudiinter, po porodu se na novo sezono pripravlja. Novinke so tudi brazilska vratarka, Hrvaticain mlada domača vratarka»Sama sem še na okrevanju in upam, da se ekipi pridružim čim prej. Vsekakor lahko rečem, da nam je uspelo povezati mlade in stare in da smo v ekipi ustvarili odlično kemijo,« pa k novi zasedbi Krima dodaja kapetanka, obedina na seznamu rekonvalescentk. Ob omenjenih so na igralno razpolago šein. Med boljšimi je klub zapustila le. V ligi prvakinj krimovke čaka težka skupina. Z Vipers Kristiansandom, ruskim CSKA in Györom, ki bo 18. septembra prvi tekmec v Stožicah, so v skupini tudi tri ekipe, ki so lani igrale na zaključnem turnirju. Zelo se je v skupini B okrepil tudi turški Kastamonu Belediyesi, močni pa so tudi danski Odense, francoski Metz in švedski Sävehof.